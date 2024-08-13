https://ria.ru/20240813/donbass-1965871675.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.08.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за полтора часа - с 8.30 мск- обстреляли многократно Петровский район Донецка, а так же Горловку, выпустив шестнадцать снарядов калибра 155... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:44

2024-08-13T10:44

2024-08-13T10:44

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

нато

происшествия

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Украинские войска за полтора часа - с 8.30 мск- обстреляли многократно Петровский район Донецка, а так же Горловку, выпустив шестнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.30 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. По его данным, с 8.35 и до 9.55 было выпущено еще 10 снарядов по этому же району Донецка и три - по Никитовскому району Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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горловка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, горловка, нато, происшествия, донбасс, вооруженные силы украины