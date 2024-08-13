Глава "Россети Центр" доложил Цивилеву о ходе работ в Курской области
Глава "Россети Центр" доложил Цивилеву о ходе работ в Курской области
© Фото : Пресс-служба ПАО "Россети Центр"Глава "Россети Центр" Игорь Маковский доложил Сергею Цивилеву о ходе работ в Курской области
© Фото : Пресс-служба ПАО "Россети Центр"
Глава "Россети Центр" Игорь Маковский доложил Сергею Цивилеву о ходе работ в Курской области
МОСКВА, 13 авг – пресс-служба ПАО "Россети Центр". По поручению генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина руководитель "Россети Центр" Игорь Маковский доложил министру энергетики России Сергею Цивилеву о ходе восстановительных работ в Курской области, текущем функционировании электросетевого комплекса в регионе и продемонстрировал комплексы радиоэлектронной борьбы собственного производства, которыми пользуются энергетики.
Также Сергей Цивилев осмотрел лагерь Группировки быстрого развертывания (ГБР) "Россети Центр", пообщался с работниками. Он высоко оценил организацию лагеря и отметил, что для находящихся там сотрудников созданы все необходимые условия пребывания: налажен быт, приняты меры для безопасного проживания и проведения работ. В заключение Министр поблагодарил энергетиков за подключение объектов критической инфраструктуры в районах с высоким уровнем опасности.
Ранее, 7 августа, на специальном оперативном Штабе компании было принято решение о размещении ГБР на территории Курской области для скорейшего возобновления электроснабжения населённых пунктов, нарушенного огневым воздействием со стороны ВСУ.
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