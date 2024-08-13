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Глава "Россети Центр" доложил Цивилеву о ходе работ в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
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20:47 13.08.2024 (обновлено: 21:03 13.08.2024)
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Глава "Россети Центр" доложил Цивилеву о ходе работ в Курской области
Глава "Россети Центр" доложил Цивилеву о ходе работ в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Глава "Россети Центр" доложил Цивилеву о ходе работ в Курской области
По поручению генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина руководитель "Россети Центр" Игорь Маковский доложил министру энергетики России Сергею Цивилеву... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:47
2024-08-13T21:03
россети
сергей цивилев
курская область
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг – пресс-служба ПАО "Россети Центр". По поручению генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина руководитель "Россети Центр" Игорь Маковский доложил министру энергетики России Сергею Цивилеву о ходе восстановительных работ в Курской области, текущем функционировании электросетевого комплекса в регионе и продемонстрировал комплексы радиоэлектронной борьбы собственного производства, которыми пользуются энергетики. Также Сергей Цивилев осмотрел лагерь Группировки быстрого развертывания (ГБР) "Россети Центр", пообщался с работниками. Он высоко оценил организацию лагеря и отметил, что для находящихся там сотрудников созданы все необходимые условия пребывания: налажен быт, приняты меры для безопасного проживания и проведения работ. В заключение Министр поблагодарил энергетиков за подключение объектов критической инфраструктуры в районах с высоким уровнем опасности. Ранее, 7 августа, на специальном оперативном Штабе компании было принято решение о размещении ГБР на территории Курской области для скорейшего возобновления электроснабжения населённых пунктов, нарушенного огневым воздействием со стороны ВСУ. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
https://ria.ru/20240813/gumpomosch-1966005867.html
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россети, сергей цивилев, курская область, москва, россия, вооруженные силы украины, пресс-релизы
Россети, Сергей Цивилев, Курская область, Москва, Россия, Вооруженные силы Украины, Пресс-релизы
Глава "Россети Центр" доложил Цивилеву о ходе работ в Курской области

Глава "Россети Центр" доложил Цивилеву о ходе работ в Курской области

© Фото : Пресс-служба ПАО "Россети Центр"Глава "Россети Центр" Игорь Маковский доложил Сергею Цивилеву о ходе работ в Курской области
Глава Россети Центр Игорь Маковский доложил Сергею Цивилеву о ходе работ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Пресс-служба ПАО "Россети Центр"
Глава "Россети Центр" Игорь Маковский доложил Сергею Цивилеву о ходе работ в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – пресс-служба ПАО "Россети Центр". По поручению генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина руководитель "Россети Центр" Игорь Маковский доложил министру энергетики России Сергею Цивилеву о ходе восстановительных работ в Курской области, текущем функционировании электросетевого комплекса в регионе и продемонстрировал комплексы радиоэлектронной борьбы собственного производства, которыми пользуются энергетики.
Также Сергей Цивилев осмотрел лагерь Группировки быстрого развертывания (ГБР) "Россети Центр", пообщался с работниками. Он высоко оценил организацию лагеря и отметил, что для находящихся там сотрудников созданы все необходимые условия пребывания: налажен быт, приняты меры для безопасного проживания и проведения работ. В заключение Министр поблагодарил энергетиков за подключение объектов критической инфраструктуры в районах с высоким уровнем опасности.
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Ранее, 7 августа, на специальном оперативном Штабе компании было принято решение о размещении ГБР на территории Курской области для скорейшего возобновления электроснабжения населённых пунктов, нарушенного огневым воздействием со стороны ВСУ.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
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РоссетиСергей ЦивилевКурская областьМоскваРоссияВооруженные силы УкраиныПресс-релизы
 
 
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