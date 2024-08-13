https://ria.ru/20240813/doklad-1966033407.html

Глава "Россети Центр" доложил Цивилеву о ходе работ в Курской области

Глава "Россети Центр" доложил Цивилеву о ходе работ в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

Глава "Россети Центр" доложил Цивилеву о ходе работ в Курской области

По поручению генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина руководитель "Россети Центр" Игорь Маковский доложил министру энергетики России Сергею Цивилеву... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T20:47

2024-08-13T20:47

2024-08-13T21:03

россети

сергей цивилев

курская область

москва

россия

вооруженные силы украины

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1966032497_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2ab36b6a75773762e63da7474799cae9.jpg

МОСКВА, 13 авг – пресс-служба ПАО "Россети Центр". По поручению генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина руководитель "Россети Центр" Игорь Маковский доложил министру энергетики России Сергею Цивилеву о ходе восстановительных работ в Курской области, текущем функционировании электросетевого комплекса в регионе и продемонстрировал комплексы радиоэлектронной борьбы собственного производства, которыми пользуются энергетики. Также Сергей Цивилев осмотрел лагерь Группировки быстрого развертывания (ГБР) "Россети Центр", пообщался с работниками. Он высоко оценил организацию лагеря и отметил, что для находящихся там сотрудников созданы все необходимые условия пребывания: налажен быт, приняты меры для безопасного проживания и проведения работ. В заключение Министр поблагодарил энергетиков за подключение объектов критической инфраструктуры в районах с высоким уровнем опасности. Ранее, 7 августа, на специальном оперативном Штабе компании было принято решение о размещении ГБР на территории Курской области для скорейшего возобновления электроснабжения населённых пунктов, нарушенного огневым воздействием со стороны ВСУ. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

https://ria.ru/20240813/gumpomosch-1966005867.html

https://ria.ru/20240813/zashita-1965977101.html

курская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россети, сергей цивилев, курская область, москва, россия, вооруженные силы украины, пресс-релизы