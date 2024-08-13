https://ria.ru/20240813/chestnyy_znak-1965897882.html

Маркировка “Честный знак”: для чего создана программа, ее плюсы и минусы

Маркировка "Честный знак" 2024: что это такое, суть программы, список товаров

Маркировка “Честный знак”: для чего создана программа, ее плюсы и минусы

Система цифровой маркировки “Честный знак” позволяет отслеживать движения товаров в РФ — с момента их изготовления до продажи покупателю. Что это такое, суть и... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:04

2024-08-13T14:04

2024-08-13T14:04

россия

маркировка

торговля

потребители

покупки

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товарооборот

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Система цифровой маркировки “Честный знак” позволяет отслеживать движения товаров в РФ — с момента их изготовления до продажи покупателю. Что это такое, суть и преимущества программы, список продукции, подлежащей маркировке в 2024 году, как зарегистрироваться онлайн на официальном сайте и получить код, стоимость марки и штрафы за ее отсутствие, — в материале РИА Новости. Честный знакЧестный знак — это национальная система цифровой маркировки, уникальная метка, которая содержит информацию, необходимую для однозначной идентификации товарной единицы, а также для прослеживания пути следования товара от производителя к конечному покупателю. “Фактически программа "Честный знак" — это вид цифрового и общественного контроля. Дело в том, что подобная маркировка позволяет производителям легальных товаров отличать свои товары от контрафактных, — комментирует Сергей Довгаль, руководитель юридического отдела независимого профсоюза “Новый Труд” (НПНТ). — Кроме того, общественность может проверить любой товар при покупке в магазине или дальнейшем использовании, что позволит гражданину понять, является ли товар легальным, надлежащего качества или же это контрафакт и подделка”.История внедрения программыВ 2015 году было предложено ввести цифровую систему мониторинга лекарственных средств. Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ рассказывает, что эти товары на тот момент считались наиболее уязвимыми и нуждались в дополнительном контроле из-за участившихся случаев производства опасного контрафакта. Но возникли определенные сложности при реализации задачи, поэтому первым товаром, который начали отслеживать таким образом стали шубы и меховые изделия. Ввиду высокой стоимости на потребительском рынке, возникала проблема продажи шуб, не соответствующих заявленному меху.“В 2017 году было принято решение распространить маркировку на большее количество товаров. Таким образом, в дальнейшем, была введена национальная система цифровой маркировки “Честный знак”, — говорит эксперт.Как работает система маркировкиМаркировка товаров по системе “Честный знак” предполагает нанесение специального кода на товар, по которому отслеживается вся цепочка производства: от сырья до реализации. Производитель получает коды в системе маркировки, наносит их на товары и вводит в оборот. Обязательная маркировка клеится непосредственно на товар, его потребительскую упаковку, ярлык, этикетку или иным способом. Дистрибьюторы и оптовики покупают продукцию у производителя, получают от него документы с кодами, проверяют их соответствие.“Данная программа дает возможность государственным органам, в том числе налоговым, контролировать использование товара, его ввоз в страну или производство и дальнейшее движение до покупателя”, — говорит Сергей Довгаль.Суть программы Честный знакСуть программы заключается в том, что она гарантирует подлинность и качество товара. “Основная задача системы — повышение уровня безопасности, борьба с контрафактом и некачественными аналогами”, — поясняет Оксана Васильева.“Случаи массовых отравлений, поставок некачественной продукции в различных отраслях производства — прежде всего, в отраслях электроники и автомобильной промышленности, давно ставили перед государством такую задачу. Необходимо защищать граждан от преступных посягательств, в данном случае — от недобросовестных дельцов. Инструмент "Честный знак" не просто оптимизирован под платформенные решения — он делает их обязательными для всех участников товарооборота”, — Алексей Неживой, руководитель оперативного штаба независимого профсоюза “Новый Труд”.Требования к маркировке товаровОбщие требования, в соответствии с Федеральным законом “О защите прав потребителей”, предъявляемые к маркировке товаров отдельных категорий:“На сегодняшний день, если товар подлежит маркировке, то производитель или импортер должен наносить специальный datamatrix-код на каждую единицу товара. Datamatrix-код — это уникальный цифровой код, который производители размещают на своих товарах и регистрируют в государственной системе “Честный знак”, — поясняет Владилен Делидов, управляющий директор ООО "Меридиан".Оксана Васильева дополняет, что маркировка идентифицирует каждую единицу продукции специальным кодом Data-Matrix, при сканировании которой выдает полную информацию о происхождении, перемещении и характеристиках продукта. Знак индивидуален и защищен от подделок и копирования.Список товаров, подлежащих обязательной маркировкеОбязательной маркировке подлежат:“В список товаров, подлежащих обязательной маркировке, уже входят 17 товарных групп, например: молочные продукты, пиво и слабоалкогольные напитки, вода, духи, икры, лекарства, БАДы. Для некоторых товарных групп: консервы, растительные масла, корма для животных, ветпрепараты. Безалкогольное пиво сейчас проходит пилотный проект, но уже с 1 сентября начнется обязательный этап маркировки”, — говорит Владилен Делидов.Предполагается, что национальная система маркировки в ближайшие годы охватит все товары. Значит, каждому производителю, по мнению эксперта, необходимо изучить механику работы и нанесения кода.Процесс маркировки товаровОператором маркировки в Российской Федерации выступаетЦентр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Общая схема начала работы с системой выглядит так:Производители и импортеры заказывают коды, наносят средства идентификации на товар и передают информацию в систему. После этого вводят товары в оборот.“Система “Честный знак” работает в режиме онлайн, для ее использования необходимо зарегистрироваться на сайте ЦРПТ. Более того, ввиду обязательности маркировки, личный кабинет там должен быть у всех участников оборота (от производителей до розницы)”, — говорит Оксана Васильева.Подготовка и регистрацияПетр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ отмечает, что для работы с системой “Честный знак” требуются:“Хотя не все оборудование обязательно для работы, но оно необходимо для соблюдения правил обращения с маркированными товарами”, — говорит эксперт.Чтобы начать пользоваться системой “Честный знак”, нужно пройти регистрацию, заполнить профиль: указать роль (импортер, производитель, оптовый или розничный продавец), данные компании и банковские реквизиты, выбрать товарные группы, подписать документы по товарным группам с помощью УКЭП.Для удобства Петр Щербаченко советует интегрировать “Честный знак” с товароучетной системой, например, 1С.Получение и нанесение кодов маркировкиВыдача кодов маркировки осуществляется через систему “Честный знак”. Получить их можно в следующих случаях:Оксана Васильева поясняет, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на портале кодов маркировки, оплата кодов маркировки в ГИС МТ и дальнейшая работа с ними происходит в пять этапов:Чтобы нанести код, производители обращаются к интеграторам, которые подбирают необходимые технические решения под бизнес-процессы. Владилен Делидов поясняет, что для каждой товарной группы и форм-фактора упаковки подходят свои методы нанесения маркировки.Самый распространенный — стикерование, при котором код печатают на стикере, а потом наклеивают его с помощью аппликатора. Либо используют предпечать кода прямо на упаковке в типографии. Для скоростных линий применяют метод прямой печати чернилами, когда код наносится прямо на крышку или другую упаковку.“Для каждого производителя интегратор подбирает оптимальный способ нанесения и устанавливает соответствующее оборудование. Также интегратор разрабатывает специальное программное обеспечение для нанесения и считывания кода. Точная верификация с результатом 99,95 % позволит производителям продолжить выпуск продукции в том же объёме, без формирования брака и потерь продукции из-за нечитаемости кода”, — говорит эксперт.Отслеживание и контроль товаровКаждый участник должен считывать код специальным сканером, который отправляет данные в единую систему. Оксана Васильева уточняет, что когда производитель наносит маркировку на товар, весь его путь отражается на каждом этапе. А по прибытию в розницу код товара сканируют и размещают для продажи или для использования в производстве. Когда товар продали или использовали в производстве — в системе отражается статус “код вышел из оборота”.“Контрольно-надзорные органы имеют доступ к системе “Честного знака” в онлайн-режиме. Они могут проверить соответствие произведенной или ввезенной продукции ее описанию на любом этапе”, — говорит эксперт.Сколько стоит маркировка Честный ЗнакС 1 октября 2023 года стоимость одного кода маркировки (КМ) составляет 50 копеек без учета НДС (60 копеек с учетом НДС 20%).Какие бывают коды маркировкиСредство идентификации (маркировка) представлено в формате Data Matrix. Производитель получает код Data Matrix для каждого товара от ЦРПТ и печатает их на этикетке или наклеивает на продукт.Преимущества и недостатки программы Честный знакОксана Васильева считает, что к плюсам можно отнести:А к минусам:Самое главное, что отмечают эксперты, это польза для потребителей. Владилен Делидов поясняет, что покупатели сканируют QR-код на упаковке и получают информацию о составе продукта, товара, оригинальности компонентов, дате изготовления и сроках хранения. Все данные хранятся в специальных каталогах в единой информационной системе. “Состав на этикетке будет соответствовать содержимому продукта, это гарантирует для потребителя правдивость информации. Покупатель сможет осознанно выбирать товары и быть уверенным в их качестве. За первое полугодие 2024 года россияне отсканировали код более чем на 43 млн товаров”, — говорит эксперт.Кроме того, маркировка поможет минимизировать количество контрафактных товаров на рынке, повысить качество продукции, не влияя на стоимость. Это отмечают все производители. Благодаря маркировке растет доверие конечного потребителя к производителю, что положительно отражается на его рентабельности.“Что касается производителей, то они могут опасаться увеличения расходов на внедрение маркировки в свой производственный процесс. Однако эти вложения быстро окупятся. Например, за время процесса маркировки молочной продукции производство выросло в 2023 году на 2,5%, до 33,8 млн тонн”, — отмечает Владилен Делидов.Штрафы за нарушения по маркировкеЕсли продукция подлежит обязательной маркировке, но производитель или импортер по каким-либо причинам не нанёс код, то предусмотрены штрафы. Например, за оборот товаров без маркировки для юридических лиц до 500 000 рублей, за производство и сбыт продукции с поддельными кодами штраф до 300 000 рублей или лишение свободы сроком до шести лет.Оксана Васильева уточняет, согласно п. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность:Уголовная ответственность предусмотрена согласно ст. 171.1. УК РФ “Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ”.Мнение экспертаВведение системы маркировки в России представляет собой значительный шаг к легализации и прозрачности рынка. “Это поддержка легальных производителей и удар по недобросовестной конкуренции. Экономический эффект от маркировки позволяет производителям оптимизировать логистику и расходы, что подтверждает ее эффективность. Система также обеспечит государству доступ к важным данным о товарообороте, что позволит лучше планировать экономическую политику. В целом, маркировка становится важным инструментом для развития бизнеса и защиты интересов потребителей”, — говорит Петр Щербаченко.Владилен Делидов отмечает, что система работает уже пять лет и по итогам эксперты отмечают сокращение фальсифицированной продукции в 75 раз. Рынки очищаются от недобросовестных производителей, например, рынок питьевой воды "обелился" на 30%, на 83% сократили долю нелегальных духов.“Таким образом, маркировка решает проблему подмены сырья некачественными или опасными аналогами. Производители некачественных товаров или импортеры нелегальной продукции не смогут реализовать товар. Добросовестные производители займут освободившуюся долю рынка”, — говорит эксперт.

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https://ria.ru/20240606/alikhanov-1950942393.html

https://ria.ru/20240531/korm-1949671594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, маркировка, торговля, потребители, покупки, покупка, товарооборот