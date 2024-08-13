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Цыденов назвал число участников II Международного буддийского форума

Цыденов назвал число участников II Международного буддийского форума - РИА Новости, 13.08.2024

Цыденов назвал число участников II Международного буддийского форума

Более 3 тысяч человек приняли участие в мероприятиях в рамках II Международного буддийского форума в Улан-Удэ, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:55

2024-08-13T14:55

2024-08-13T14:55

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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Более 3 тысяч человек приняли участие в мероприятиях в рамках II Международного буддийского форума в Улан-Удэ, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. "В работе форума приняло участие 1800 человек. Это те, кто зарегистрировался и сегодня пришли и принимали участие в панельных дискуссиях, пленарной сессии. Всего с учетом всех мероприятий форума (чтения (Белой Тары - ред.) и других) более 3 тысяч человек - участники форума", - рассказал Цыденов журналистам. По словам президента Фонда содействию буддийскому образованию и исследованиям Алексея Маслова, это в два раза больше, чем в прошлом году на I буддийском форуме, который также проходил в Улан-Удэ. По словам Цыденова, из 15 стран на форум приехали более сотни участников, также приехали участники со всех регионов России. "И это показывает ту заинтересованность тематикой форума, той актуальностью тем, которые мы поднимаем, тех вопросов, которые мы обсуждаем. Поэтому можем сказать, что II Международный буддийский форум состоялся", - подчеркнул Цыденов. Как он отметил, идея форума родилась весной 2022 года как ещё одна точка интеграции, взаимодействия и объединения России с миром. "Россия - многонациональная страна, многоконфессиональная страна, в том числе и буддийская. И буддизм может и является по факту ещё одним элементом, объединяющим нашу страну со многими странами мира, и через что можно выстраивать наши контакты и взаимоотношения", - подчеркнул Цыденов и добавил, что от следующего форума ожидает расширения состава участников, увеличения количества гостей и ещё больших полезных дискуссий и общения. Глава Калмыкии Бату Хасиков ранее сообщил, что в сентябре 2025 года Калмыкия, как самый западный оплот буддизма, примет III Международный буддийский форум. Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума в Бурятии состоялись буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240813/buddizm-1965875123.html

https://ria.ru/20240813/muzey-1965836319.html

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Ольга Фомченкова

россия, улан-удэ, бангладеш, алексей цыденов, бату хасиков, буддизм, религия