https://ria.ru/20240813/buddizm-1965927615.html
Бурятский университет заключил несколько соглашений на буддийском форуме
Бурятский университет заключил несколько соглашений на буддийском форуме - РИА Новости, 13.08.2024
Бурятский университет заключил несколько соглашений на буддийском форуме
На II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова заключил соглашения с Буддийским университетом... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:10
2024-08-13T14:10
2024-08-13T14:10
религия
россия
улан-удэ
бангладеш
республика бурятия
буддизм
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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. На II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова заключил соглашения с Буддийским университетом Лумбини (Непал) и Университетом народной медицины Гампаха Викрамараччи (Шри Ланка), передает корреспондент РИА Новости. На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами – госуниверситетами Бурятии, Калмыкии и Тувы, буддийским университетом "Даши Чойнхорлин" и Агинской буддийской академией – был создан консорциум по изучению буддизма. На II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ он был расширен, в него вошли Забайкальский государственный университет и Восточно-Сибирский государственный институт культуры. II Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме проходят семь панельных дискуссий, на которых обсуждают буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблемы экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
https://ria.ru/20240813/buddizm-1965875123.html
https://ria.ru/20240813/kambodzha-1965867278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, улан-удэ, бангладеш, республика бурятия, буддизм
Религия, Россия, Улан-Удэ, Бангладеш, Республика Бурятия, Буддизм
Бурятский университет заключил несколько соглашений на буддийском форуме
Бурятский университет заключил соглашения с университетами Непала и Шри Ланки
УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. На II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова заключил соглашения с Буддийским университетом Лумбини (Непал) и Университетом народной медицины Гампаха Викрамараччи (Шри Ланка), передает корреспондент РИА Новости.
На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами – госуниверситетами Бурятии, Калмыкии и Тувы, буддийским университетом "Даши Чойнхорлин" и Агинской буддийской академией – был создан консорциум по изучению буддизма. На II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ он был расширен, в него вошли Забайкальский государственный университет и Восточно-Сибирский государственный институт культуры.
II Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
На форуме проходят семь панельных дискуссий, на которых обсуждают буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблемы экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II.
Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.