https://ria.ru/20240813/belorussiya-1966003050.html

Минск проинформировал Совбез ООН и ОБСЕ об инциденте с украинскими дронами

Минск проинформировал Совбез ООН и ОБСЕ об инциденте с украинскими дронами - РИА Новости, 13.08.2024

Минск проинформировал Совбез ООН и ОБСЕ об инциденте с украинскими дронами

Белоруссия проинформировала совбез ООН и ОБСЕ об инциденте со сбитыми 9 августа в воздушном пространстве республики украинскими дронами, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:03

2024-08-13T18:03

2024-08-13T18:19

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МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Белоруссия проинформировала совбез ООН и ОБСЕ об инциденте со сбитыми 9 августа в воздушном пространстве республики украинскими дронами, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."В связи с инцидентом с украинскими БПЛА на территории Республики Беларусь белорусская сторона направила обращение председателю Совета безопасности ООН, в котором привлекла внимание к необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Беларуси в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "Беларусь оставила за собой право в случае повторения подобных провокаций на созыв внеочередного заседания Совета безопасности ООН"."Озабоченность в отношении потенциала эскалации ситуации в регионе из-за агрессивных и непродуманных действий украинской стороны будет доведена до генерального секретаря ООН", - говорится в сообщении.Отмечается, что позиция Белоруссии в отношении инцидента также будет опубликована в качестве официального документа 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."В аналогичном ключе по линии ОБСЕ позиция белорусской стороны доведена до действующего мальтийского председательства этой организации, хорватского председательства Форума по сотрудничеству в области безопасности, генерального секретаря ОБСЕ, государств-участников и стран-партнеров по сотрудничеству ОБСЕ", - говорится в сообщении.В МИД Белоруссии заверили, что республика будет последовательно привлекать внимание международных организаций к складывающейся ситуации, "которая может иметь крайне пагубные последствия", и добиваться ее адекватной правовой оценки.В минувшую субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу вечером над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ.Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965974464.html

https://ria.ru/20240810/oblomki-1965435331.html

https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965374107.html

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в мире, минск, украина, оон, вооруженные силы украины