https://ria.ru/20240813/belgorod-1965842040.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 13.08.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T07:19

2024-08-13T07:19

2024-08-13T07:19

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

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безопасность

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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 07.08 мск. Через 6 минут тревогу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вячеслав гладков, россия, безопасность