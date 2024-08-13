https://ria.ru/20240813/avariya-1965833627.html

На Камчатке произошла масштабная авария на сетях связи

На Камчатке произошла масштабная авария на сетях связи - РИА Новости, 13.08.2024

На Камчатке произошла масштабная авария на сетях связи

Прорыв магистрального сухопутного кабеля произошел в районе Елизово на Камчатке, частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи, сообщил... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T04:33

2024-08-13T04:33

2024-08-13T09:57

происшествия

елизово

камчатка

чукотский автономный округ

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Прорыв магистрального сухопутного кабеля произошел в районе Елизово на Камчатке, частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи, сообщил департамент цифрового развития Чукотского автономного округа в Telegram-канале. "На Камчатке в районе Елизово произошел прорыв магистрального сухопутного кабеля. Временно частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи", — говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент ведутся работы, выехала аварийная бригада, с последствиями происшествия справятся в течение 10-12 часов.

https://ria.ru/20240811/elektrosnabzhenie--1965527827.html

елизово

камчатка

чукотский автономный округ

россия

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происшествия, елизово, камчатка, чукотский автономный округ, россия