https://ria.ru/20240813/avariya-1965833627.html
На Камчатке произошла масштабная авария на сетях связи
На Камчатке произошла масштабная авария на сетях связи - РИА Новости, 13.08.2024
На Камчатке произошла масштабная авария на сетях связи
Прорыв магистрального сухопутного кабеля произошел в районе Елизово на Камчатке, частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи, сообщил... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T04:33
2024-08-13T04:33
2024-08-13T09:57
происшествия
елизово
камчатка
чукотский автономный округ
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965860766_0:116:3143:1884_1920x0_80_0_0_a042c7506c4c44241494383a4a066786.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Прорыв магистрального сухопутного кабеля произошел в районе Елизово на Камчатке, частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи, сообщил департамент цифрового развития Чукотского автономного округа в Telegram-канале. "На Камчатке в районе Елизово произошел прорыв магистрального сухопутного кабеля. Временно частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи", — говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент ведутся работы, выехала аварийная бригада, с последствиями происшествия справятся в течение 10-12 часов.
https://ria.ru/20240811/elektrosnabzhenie--1965527827.html
елизово
камчатка
чукотский автономный округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965860766_238:0:2905:2000_1920x0_80_0_0_ec9fa4c4fd6176e069c64b78fc0aec45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елизово, камчатка, чукотский автономный округ, россия
Происшествия, Елизово, Камчатка, Чукотский автономный округ, Россия
На Камчатке произошла масштабная авария на сетях связи
На Камчатке в районе Елизово произошел прорыв магистрального сухопутного кабеля