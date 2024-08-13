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На Камчатке произошла масштабная авария на сетях связи - РИА Новости, 13.08.2024
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04:33 13.08.2024 (обновлено: 09:57 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/avariya-1965833627.html
На Камчатке произошла масштабная авария на сетях связи
На Камчатке произошла масштабная авария на сетях связи - РИА Новости, 13.08.2024
На Камчатке произошла масштабная авария на сетях связи
Прорыв магистрального сухопутного кабеля произошел в районе Елизово на Камчатке, частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи, сообщил... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T04:33
2024-08-13T09:57
происшествия
елизово
камчатка
чукотский автономный округ
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Прорыв магистрального сухопутного кабеля произошел в районе Елизово на Камчатке, частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи, сообщил департамент цифрового развития Чукотского автономного округа в Telegram-канале. "На Камчатке в районе Елизово произошел прорыв магистрального сухопутного кабеля. Временно частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи", — говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент ведутся работы, выехала аварийная бригада, с последствиями происшествия справятся в течение 10-12 часов.
https://ria.ru/20240811/elektrosnabzhenie--1965527827.html
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происшествия, елизово, камчатка, чукотский автономный округ, россия
Происшествия, Елизово, Камчатка, Чукотский автономный округ, Россия
На Камчатке произошла масштабная авария на сетях связи

На Камчатке в районе Елизово произошел прорыв магистрального сухопутного кабеля

© iStock.com / yykkaaВид на город Елизово на Камчатке
Вид на город Елизово на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© iStock.com / yykkaa
Вид на город Елизово на Камчатке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Прорыв магистрального сухопутного кабеля произошел в районе Елизово на Камчатке, частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи, сообщил департамент цифрового развития Чукотского автономного округа в Telegram-канале.
"На Камчатке в районе Елизово произошел прорыв магистрального сухопутного кабеля. Временно частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что на данный момент ведутся работы, выехала аварийная бригада, с последствиями происшествия справятся в течение 10-12 часов.
 
ПроисшествияЕлизовоКамчаткаЧукотский автономный округРоссия
 
 
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