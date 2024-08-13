https://ria.ru/20240813/avantyura-1965962766.html

Авантюра Киева в Курской области не повлияет на ход СВО, заявили в Совфеде

Авантюра Киева в Курской области не повлияет на ход СВО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.08.2024

Авантюра Киева в Курской области не повлияет на ход СВО, заявили в Совфеде

Авантюра Киева в Курской области не повлияет на ход спецоперации, украинское руководство пытается доказать западным спонсорам, что ВСУ все еще могут воевать,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:00

2024-08-13T16:00

2024-08-13T16:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

александр волошин

вооруженные силы украины

запорожская аэс

чернобыльская аэс

украина

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Авантюра Киева в Курской области не повлияет на ход спецоперации, украинское руководство пытается доказать западным спонсорам, что ВСУ все еще могут воевать, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин в своем Telegram-канале. "На минувшей неделе украинский режим в прямом и переносном смысле перешел все разумные границы. Сначала отправил своих боевиков на убийство людей и захват мирных российских городов. Затем была атакована Запорожская АЭС", – написал политик. По его словам, "это авантюры, которые принципиально не меняют ничего в ходе СВО". "Единственная цель — показать западным спонсорам, что Украина, несмотря на все поражения последних месяцев, все еще способна воевать", - отметил Волошин. Законодатель подчеркнул, что вторжение в Курскую область "не имеет перспектив, это агония Киева". "Оно доказывает лишь то, что режиму (Владимира) Зеленского плевать на жизни своих граждан. Ещё одно свидетельство, что нынешняя украинская власть готова воевать до последнего украинца", - написал сенатор. Волошин также выразил уверенность, что в ходе контртеррористической операции "боевики будут захвачены или уничтожены, сегодня это понятно любому здравомыслящему человеку". "Коллективный Запад в этой ситуации отмалчивается, не поддерживает, но и не осуждает украинское руководство. Которое, кажется, окончательно утратило связь с реальностью и нападает на объекты ядерной энергетики", - отметил законодатель. Волошин подчеркнул, что атака Запорожской АЭС — это угроза безопасности всей Европы. "Киев, видимо, забыл, к чему привела катастрофа на Чернобыльской АЭС. Если этот режим сегодня не остановить, последствия его шагов могут стать необратимыми для всего континента", - заключил парламентарий. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

курская область

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курская область, россия, александр волошин, вооруженные силы украины, запорожская аэс, чернобыльская аэс, украина