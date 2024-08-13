https://ria.ru/20240813/ataki-1966039238.html

Украинские войска 13 раз атаковали ДНР

Украинские войска 13 раз атаковали ДНР - РИА Новости, 13.08.2024

Украинские войска 13 раз атаковали ДНР

Украинские войска во вторник 13 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 30 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T21:42

2024-08-13T21:42

2024-08-13T21:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сцкк

иван приходько

денис пушилин

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник 13 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 30 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 13 вооруженных атак, выпущено более 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о пострадавшем мирном жителе в результате обстрела со стороны ВСУ. Представительство ДНР в СЦКК также сообщало о двух подростках, получивших сильные ожоги вследствие неосторожного обращения с взрывоопасным предметом в Макеевке. Пушилин сообщил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, два домостроения в Никитовском районе Горловки получили повреждения при обстреле ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

горловка

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вооруженные силы украины, сцкк, иван приходько, денис пушилин, донецкая народная республика, горловка, украина, происшествия