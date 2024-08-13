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Украинские войска 13 раз атаковали ДНР - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/ataki-1966039238.html
Украинские войска 13 раз атаковали ДНР
Украинские войска 13 раз атаковали ДНР - РИА Новости, 13.08.2024
Украинские войска 13 раз атаковали ДНР
Украинские войска во вторник 13 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 30 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:42
2024-08-13T21:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сцкк
иван приходько
денис пушилин
донецкая народная республика
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник 13 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 30 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 13 вооруженных атак, выпущено более 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о пострадавшем мирном жителе в результате обстрела со стороны ВСУ. Представительство ДНР в СЦКК также сообщало о двух подростках, получивших сильные ожоги вследствие неосторожного обращения с взрывоопасным предметом в Макеевке. Пушилин сообщил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, два домостроения в Никитовском районе Горловки получили повреждения при обстреле ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, сцкк, иван приходько, денис пушилин, донецкая народная республика, горловка, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Иван Приходько, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Происшествия
Украинские войска 13 раз атаковали ДНР

Пушилин: ВСУ во вторник 13 раз атаковали ДНР, выпустив более 30 боеприпасов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник 13 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 30 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 13 вооруженных атак, выпущено более 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о пострадавшем мирном жителе в результате обстрела со стороны ВСУ. Представительство ДНР в СЦКК также сообщало о двух подростках, получивших сильные ожоги вследствие неосторожного обращения с взрывоопасным предметом в Макеевке. Пушилин сообщил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Кроме того, два домостроения в Никитовском районе Горловки получили повреждения при обстреле ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСЦККИван ПриходькоДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаПроисшествия
 
 
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