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Украинские войска 13 раз атаковали ДНР
Украинские войска 13 раз атаковали ДНР - РИА Новости, 13.08.2024
Украинские войска 13 раз атаковали ДНР
Украинские войска во вторник 13 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 30 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:42
2024-08-13T21:42
2024-08-13T21:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник 13 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 30 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 13 вооруженных атак, выпущено более 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о пострадавшем мирном жителе в результате обстрела со стороны ВСУ. Представительство ДНР в СЦКК также сообщало о двух подростках, получивших сильные ожоги вследствие неосторожного обращения с взрывоопасным предметом в Макеевке. Пушилин сообщил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, два домостроения в Никитовском районе Горловки получили повреждения при обстреле ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Иван Приходько, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Происшествия
Украинские войска 13 раз атаковали ДНР
Пушилин: ВСУ во вторник 13 раз атаковали ДНР, выпустив более 30 боеприпасов