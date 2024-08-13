https://ria.ru/20240813/ataka-1966023626.html

ВСУ атаковали Херсонскую область, загорелся жилой дом

ВСУ атаковали Херсонскую область, загорелся жилой дом - РИА Новости, 13.08.2024

ВСУ атаковали Херсонскую область, загорелся жилой дом

Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области, загорелся девятиэтажный жилой дом, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:45

2024-08-13T19:45

2024-08-13T20:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области, загорелся девятиэтажный жилой дом, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук."Каховка. Прилет. В очередной раз террористические подразделения ВСУ обстреливают жилые дома мирных жителей. Загорелся девятиэтажный жилой дом на Светлово. Подробностей больше нет. Ждем новостей только о купировании огня", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.Мэр города выразил уверенность, что ВСУ понесут ответственность за свои деяния.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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вооруженные силы украины, херсонская область , каховка