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ВСУ атаковали Херсонскую область, загорелся жилой дом
ВСУ атаковали Херсонскую область, загорелся жилой дом - РИА Новости, 13.08.2024
ВСУ атаковали Херсонскую область, загорелся жилой дом
Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области, загорелся девятиэтажный жилой дом, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:45
2024-08-13T19:45
2024-08-13T20:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области, загорелся девятиэтажный жилой дом, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук."Каховка. Прилет. В очередной раз террористические подразделения ВСУ обстреливают жилые дома мирных жителей. Загорелся девятиэтажный жилой дом на Светлово. Подробностей больше нет. Ждем новостей только о купировании огня", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.Мэр города выразил уверенность, что ВСУ понесут ответственность за свои деяния.
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вооруженные силы украины, херсонская область , каховка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Каховка
ВСУ атаковали Херсонскую область, загорелся жилой дом
Филипчук: ВСУ атаковали Каховку Херсонской области, загорелся жилой дом