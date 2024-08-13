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ВСУ атаковали Херсонскую область, загорелся жилой дом - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 13.08.2024 (обновлено: 20:21 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ataka-1966023626.html
ВСУ атаковали Херсонскую область, загорелся жилой дом
ВСУ атаковали Херсонскую область, загорелся жилой дом - РИА Новости, 13.08.2024
ВСУ атаковали Херсонскую область, загорелся жилой дом
Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области, загорелся девятиэтажный жилой дом, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:45
2024-08-13T20:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области, загорелся девятиэтажный жилой дом, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук."Каховка. Прилет. В очередной раз террористические подразделения ВСУ обстреливают жилые дома мирных жителей. Загорелся девятиэтажный жилой дом на Светлово. Подробностей больше нет. Ждем новостей только о купировании огня", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.Мэр города выразил уверенность, что ВСУ понесут ответственность за свои деяния.
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херсонская область
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вооруженные силы украины, херсонская область , каховка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Каховка
ВСУ атаковали Херсонскую область, загорелся жилой дом

Филипчук: ВСУ атаковали Каховку Херсонской области, загорелся жилой дом

© Павел Филипчук Глава округа/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по Каховке в Херсонской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Павел Филипчук Глава округа/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по Каховке в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Каховке в Херсонской области, загорелся девятиэтажный жилой дом, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Каховка. Прилет. В очередной раз террористические подразделения ВСУ обстреливают жилые дома мирных жителей. Загорелся девятиэтажный жилой дом на Светлово. Подробностей больше нет. Ждем новостей только о купировании огня", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
Мэр города выразил уверенность, что ВСУ понесут ответственность за свои деяния.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьКаховка
 
 
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