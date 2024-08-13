В Курской области уничтожили около 30 украинских военных
МО: российские артиллеристы уничтожили около 30 солдат ВСУ в Курской области
© РИА НовостиБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 российских войск в приграничном районе Курской области
© РИА Новости
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 российских войск в приграничном районе Курской области
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30 российских войск в приграничных районах Курской области, в ходе которой было уничтожено около 30 украинских военнослужащих.
"Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 работают в связке с разведывательными подразделениями мотострелковых соединений на линии боевого соприкосновения... В ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено около 30 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Нападение на Курскую область
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.