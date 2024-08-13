Рейтинг@Mail.ru
Управление по морской политике подготовит предложения о работе в Арктике - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/arktika-1965987020.html
Управление по морской политике подготовит предложения о работе в Арктике
Управление по морской политике подготовит предложения о работе в Арктике - РИА Новости, 13.08.2024
Управление по морской политике подготовит предложения о работе в Арктике
Управление президента РФ по вопросам национальной морской политики займется анализом международной, в том числе военно-политической обстановки в Арктике и... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:18
2024-08-13T17:18
политика
россия
арктика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149120/49/1491204935_0:293:3078:2024_1920x0_80_0_0_e265ccb6f8684bc25e4f3980050d0861.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Управление президента РФ по вопросам национальной морской политики займется анализом международной, в том числе военно-политической обстановки в Арктике и подготовкой предложений в сфере государственной политики России в этом регионе, следует из положения об управлении. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил положение об этом управлении, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно положению, среди основных функций этого управления будут подготовка и представление президенту РФ и главе его администрации материалов по вопросам, касающимся развития морской деятельности в Арктике и Антарктике. Кроме того, управление будет проводить "анализ состояния и перспектив развития международной, в том числе военно-политической, обстановки и морской деятельности в Арктике, социально-экономической ситуации в Арктической зоне Российской Федерации". По этим вопросам управление также будет готовить и представлять предложения президенту РФ и руководителю администрации. Также к числу основных функций управления относится "подготовка и представление президенту Российской Федерации предложений по вопросам, касающимся разработки и реализации документов, определяющих основы национальной морской политики, морской деятельности и государственной политики Российской Федерации в Арктике".
https://ria.ru/20240415/arktika-1940127696.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149120/49/1491204935_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_250263ca674fd15970222c2ad84e4d7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, арктика, владимир путин
Политика, Россия, Арктика, Владимир Путин
Управление по морской политике подготовит предложения о работе в Арктике

Управление по морской политике займется анализом обстановки в Арктике

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкПогранзастава на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Погранзастава на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Погранзастава на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Управление президента РФ по вопросам национальной морской политики займется анализом международной, в том числе военно-политической обстановки в Арктике и подготовкой предложений в сфере государственной политики России в этом регионе, следует из положения об управлении.
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил положение об этом управлении, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно положению, среди основных функций этого управления будут подготовка и представление президенту РФ и главе его администрации материалов по вопросам, касающимся развития морской деятельности в Арктике и Антарктике.
Кроме того, управление будет проводить "анализ состояния и перспектив развития международной, в том числе военно-политической, обстановки и морской деятельности в Арктике, социально-экономической ситуации в Арктической зоне Российской Федерации". По этим вопросам управление также будет готовить и представлять предложения президенту РФ и руководителю администрации.
Также к числу основных функций управления относится "подготовка и представление президенту Российской Федерации предложений по вопросам, касающимся разработки и реализации документов, определяющих основы национальной морской политики, морской деятельности и государственной политики Российской Федерации в Арктике".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В МИД рассказали о реакции на усиление присутствия НАТО в Арктике
15 апреля, 12:56
 
ПолитикаРоссияАрктикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала