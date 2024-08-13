https://ria.ru/20240813/arktika-1965987020.html

Управление по морской политике подготовит предложения о работе в Арктике

Управление по морской политике подготовит предложения о работе в Арктике - РИА Новости, 13.08.2024

Управление по морской политике подготовит предложения о работе в Арктике

Управление президента РФ по вопросам национальной морской политики займется анализом международной, в том числе военно-политической обстановки в Арктике и... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:18

2024-08-13T17:18

2024-08-13T17:18

политика

россия

арктика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149120/49/1491204935_0:293:3078:2024_1920x0_80_0_0_e265ccb6f8684bc25e4f3980050d0861.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Управление президента РФ по вопросам национальной морской политики займется анализом международной, в том числе военно-политической обстановки в Арктике и подготовкой предложений в сфере государственной политики России в этом регионе, следует из положения об управлении. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил положение об этом управлении, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно положению, среди основных функций этого управления будут подготовка и представление президенту РФ и главе его администрации материалов по вопросам, касающимся развития морской деятельности в Арктике и Антарктике. Кроме того, управление будет проводить "анализ состояния и перспектив развития международной, в том числе военно-политической, обстановки и морской деятельности в Арктике, социально-экономической ситуации в Арктической зоне Российской Федерации". По этим вопросам управление также будет готовить и представлять предложения президенту РФ и руководителю администрации. Также к числу основных функций управления относится "подготовка и представление президенту Российской Федерации предложений по вопросам, касающимся разработки и реализации документов, определяющих основы национальной морской политики, морской деятельности и государственной политики Российской Федерации в Арктике".

https://ria.ru/20240415/arktika-1940127696.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, арктика, владимир путин