https://ria.ru/20240812/zhenevskie_konventsii-1965116481.html

Женевские конвенции о защите жертв войны (1949)

Женевские конвенции о защите жертв войны (1949) - РИА Новости, 12.08.2024

Женевские конвенции о защите жертв войны (1949)

Женевские конвенции – многосторонние международные соглашения, установившие гуманитарные правила ведения войны. Закрепили основной принцип современного... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T03:25

2024-08-12T03:25

2024-08-12T03:25

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Женевские конвенции – многосторонние международные соглашения, установившие гуманитарные правила ведения войны. Закрепили основной принцип современного международного права: войны ведутся против вооруженных сил противника; военные действия против гражданского населения, больных, раненых, военнопленных и т.д. запрещаются.Подписаны 12 августа 1949 года в Женеве (Швейцария).Вступили в силу 21 октября 1950 года. Женевские конвенции включают в себя четыре универсальных международных договора:1. Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях.2. Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море.3. Конвенция об обращении с военнопленными.4. Конвенция о защите гражданского населения во время войны.Первая Женевская конвенция защищает раненых и больных солдат во время войны на суше. Эта Конвенция является четвертым переработанным вариантом Женевской конвенции о раненых и больных, предыдущие были приняты в 1864, 1906 и 1929 годах. В Конвенции 64 статьи, которые предусматривают защиту раненых и больных, а также медицинского и духовного персонала, медицинских формирований и санитарно-транспортных средств. Конвенция также признает отличительные эмблемы. В двух приложениях к Конвенции содержатся проект соглашения о санитарных зонах и форма удостоверения личности для медицинского и духовного персонала.Вторая Женевская конвенция защищает раненых, больных и потерпевших кораблекрушение военнослужащих во время войны на море. Конвенция заменила Гаагскую конвенцию 1907 года о применении принципов Женевской конвенции к морской войне. По своей структуре и содержанию она во многом повторяет положения Первой Женевской конвенции. В ней 63 статьи, специально предназначенные для применения к войне на море. К примеру, она защищает госпитальные суда. В единственном приложении содержится форма удостоверения личности для медицинского и духовного персонала.Третья Женевская конвенция применяется к военнопленным. Эта конвенция заменила Конвенцию о военнопленных 1929 года. В ней 143 статьи, тогда как в Конвенции 1929 года было всего лишь 97. Был расширен перечень категорий лиц, имеющих право на статус военнопленных, в соответствии с Конвенциями I и II. Получили более четкое определение условия и места содержания в плену, в частности, в том, что касается труда военнопленных, их финансовых средств, получаемой ими гуманитарной помощи и возбуждаемого против них судебного преследования. Конвенция устанавливает тот принцип, что военнопленные должны быть без промедления освобождены и репатриированы после окончания активных военных действий. К Конвенции имеется пять приложений, содержащих различные типовые соглашения, правила, удостоверение личности и образцы карточек.Четвертая Женевская конвенция предоставляет защиту гражданским лицам, в том числе на оккупированной территории. Женевские конвенции, принятые до 1949 года, касались только комбатантов, но не гражданских лиц. Конвенция состоит из 159 статей. Основная часть положений Конвенции касается статуса лиц, пользующихся защитой, и обращения с ними, различия между положением иностранцев на территории одной из сторон в конфликте и положением гражданских лиц на оккупированной территории. Она проясняет обязательства оккупирующей державы по отношению к гражданскому населению и содержит подробные положения о гуманитарной помощи, оказываемой населению оккупированной территории. В ней также предусмотрены конкретные нормы об обращении с интернированными гражданскими лицами. Три приложения к Конвенции содержат проект соглашения о санитарных зонах, проект правил, касающихся гуманитарной помощи, и формы карточек.Статья 3, общая для всех четырех Женевских конвенций, предусматривает нормы, относящиеся к ситуациям немеждународных вооруженных конфликтов.Согласно текстам конвенций, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять, как минимум, следующие положения:Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие действия в отношении вышеуказанных лиц: посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности, всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания; взятие заложников; посягательство на человеческое достоинство, в частности, оскорбительное и унижающее обращение; осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями.Раненых и больных будут подбирать, и им будет оказана помощь.Беспристрастная гуманитарная организация, такая, как Международный Комитет Красного Креста, может предложить свои услуги сторонам, находящимся в конфликте.Женевские конвенции применяются в случае объявленной войны или любого вооруженного конфликта, даже если одна из воюющих сторон не признает состояния войны, и в случае оккупации территории, даже если эта оккупация не встретит вооруженного сопротивления. Участники Женевских конвенций обязаны соблюдать их положения, если противная сторона, не участвующая в Женевских конвенциях, в своих действиях будет также их соблюдать. Положения Женевских конвенций обязательны и для нейтральных стран.В 1977 году были приняты два Дополнительных протокола к четырем Женевским конвенциям. Они усиливают защиту жертв международных (Протокол I) и немеждународных (Протокол II) вооруженных конфликтов и налагают ограничения на средства и методы ведения войны. Протокол II стал первым в истории международным документом, посвященным исключительно ситуациям немеждународных вооруженных конфликтов. В 2007 году был принят третий Дополнительный протокол, который учредил дополнительную эмблему, красный кристалл, обладающую тем же международным статусом, что и эмблемы красного креста и красного полумесяца.Женевские конвенции ратифицировали все государства, признав таким образом, что войны необходимо ограничить определенными правилами, чтобы смягчить их катастрофические последствия для человечества. Эти конвенции представляют собой основу международного гуманитарного права (МГП), которое защищает людей, не принимающих или переставших принимать участие в военных действиях. МГП также регулирует порядок ведения военных действий, ограничивает средства и методы войны, чтобы сохранять хотя бы малую толику гуманности в вооруженных конфликтах, чтобы спасать людям жизнь и облегчать их страдания. Женевские конвенции, как и МГП в целом, защищают права всех людей, затронутых конфликтом, и направлены на то, чтобы в каждом, даже в противнике, видели человека.Россия является участником Женевских конвенций с 1954 года и Дополнительных протоколов с 1989 года.В РФ установлена уголовная ответственность за применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 Уголовного кодекса РФ и др.).Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, россия, женева (город), швейцария