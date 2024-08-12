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"На смерть": Зеленский высказался о Курской области и получил жесткий ответ - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html
"На смерть": Зеленский высказался о Курской области и получил жесткий ответ
"На смерть": Зеленский высказался о Курской области и получил жесткий ответ - РИА Новости, 12.08.2024
"На смерть": Зеленский высказался о Курской области и получил жесткий ответ
Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова Владимира Зеленского о ситуации в Курской области. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:19
2024-08-12T21:19
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
украина
владимир зеленский
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова Владимира Зеленского о ситуации в Курской области.По словам главы киевского режима, Украина предпринимает усилия для того, чтобы "перенести" боевые действия на территорию России."Что ты скажешь семьям людей, которых ты отправил на смерть в Россию?" — поинтересовалась Gabe."Ты только что отправил их на кладбище. Нет никакой надежды", — написал Dennis.&quot;Нацисты идут на свою смерть в Россию. Эта история стара как мир&quot;, — отметил Dave."Сдавайся России", — призвал Eseennayr."Осторожно, не разбуди спящего медведя", — предупредил Japonetsa.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/zapad-1965791088.html
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безопасность, курская область, россия, украина, владимир зеленский, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)

"На смерть": Зеленский высказался о Курской области и получил жесткий ответ

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова Владимира Зеленского о ситуации в Курской области.
По словам главы киевского режима, Украина предпринимает усилия для того, чтобы "перенести" боевые действия на территорию России.
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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"Что ты скажешь семьям людей, которых ты отправил на смерть в Россию?" — поинтересовалась Gabe.
"Ты только что отправил их на кладбище. Нет никакой надежды", — написал Dennis.
«

"Нацисты идут на свою смерть в Россию. Эта история стара как мир", — отметил Dave.

"Сдавайся России", — призвал Eseennayr.
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"Осторожно, не разбуди спящего медведя", — предупредил Japonetsa.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
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Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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