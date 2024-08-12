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"На смерть": Зеленский высказался о Курской области и получил жесткий ответ
"На смерть": Зеленский высказался о Курской области и получил жесткий ответ - РИА Новости, 12.08.2024
"На смерть": Зеленский высказался о Курской области и получил жесткий ответ
Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова Владимира Зеленского о ситуации в Курской области. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:19
2024-08-12T21:19
2024-08-12T21:19
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
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владимир зеленский
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова Владимира Зеленского о ситуации в Курской области.По словам главы киевского режима, Украина предпринимает усилия для того, чтобы "перенести" боевые действия на территорию России."Что ты скажешь семьям людей, которых ты отправил на смерть в Россию?" — поинтересовалась Gabe."Ты только что отправил их на кладбище. Нет никакой надежды", — написал Dennis."Нацисты идут на свою смерть в Россию. Эта история стара как мир", — отметил Dave."Сдавайся России", — призвал Eseennayr."Осторожно, не разбуди спящего медведя", — предупредил Japonetsa.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)