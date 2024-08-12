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Зеленский заявил о новых планах против России - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965805280.html
Зеленский заявил о новых планах против России
Зеленский заявил о новых планах против России - РИА Новости, 12.08.2024
Зеленский заявил о новых планах против России
Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что собрался добиться разрешения бить западным оружием вглубь России. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:34
2024-08-12T20:34
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
валерий герасимов
нато
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что собрался добиться разрешения бить западным оружием вглубь России."Министерству обороны и дипломатам — представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории", — отметил он.Ранее официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что немецкое правительство и партнеры по НАТО намерены провести "интенсивный" обмен мнениями с властями в Киеве о вопросах атаки ВСУ в Курской области и применения там поставленного Украине западного оружия.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965759746.html
https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965802565.html
россия
курская область
киев
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россия, курская область, киев, валерий герасимов, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Валерий Герасимов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Зеленский заявил о новых планах против России

Зеленский собрался добиться разрешения бить западным оружием вглубь России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что собрался добиться разрешения бить западным оружием вглубь России.
"Министерству обороны и дипломатам — представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Все умрут". Операция ВСУ в Курской области вызвала испуг на Западе
Вчера, 16:44
Ранее официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что немецкое правительство и партнеры по НАТО намерены провести "интенсивный" обмен мнениями с властями в Киеве о вопросах атаки ВСУ в Курской области и применения там поставленного Украине западного оружия.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Заставили их отступить". В США сделали заявление о спецоперации
Вчера, 20:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКиевВалерий ГерасимовНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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