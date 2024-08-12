https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965805280.html

Зеленский заявил о новых планах против России

Зеленский заявил о новых планах против России - РИА Новости, 12.08.2024

Зеленский заявил о новых планах против России

Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что собрался добиться разрешения бить западным оружием вглубь России. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:34

2024-08-12T20:34

2024-08-12T20:34

специальная военная операция на украине

россия

курская область

киев

валерий герасимов

нато

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что собрался добиться разрешения бить западным оружием вглубь России."Министерству обороны и дипломатам — представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории", — отметил он.Ранее официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что немецкое правительство и партнеры по НАТО намерены провести "интенсивный" обмен мнениями с властями в Киеве о вопросах атаки ВСУ в Курской области и применения там поставленного Украине западного оружия.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965759746.html

https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965802565.html

россия

курская область

киев

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россия, курская область, киев, валерий герасимов, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, владимир зеленский