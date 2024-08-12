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"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского
"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского - РИА Новости, 12.08.2024
"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского
Дерзкий план Владимира Зеленского по вторжению в Курскую области не поддержали западные средства массовой информации, написал ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:01
2024-08-12T19:01
2024-08-12T19:02
специальная военная операция на украине
курская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
чей боуз
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Дерзкий план Владимира Зеленского по вторжению в Курскую области не поддержали западные средства массовой информации, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Авантюра Зеленского получает неожиданно холодный прием со стороны западных заказных СМИ. Даже они удивлены безумным планом главного иллюзиониста", отметил он.По словам журналиста, теперь русские войска могут перестать церемониться.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965777329.html
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Чей Боуз, Россия, Ирландия, Владимир Путин
"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского
Боуз: даже западные СМИ не поддержали атаку Зеленского на Курскую область