https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965792621.html

"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского

"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского - РИА Новости, 12.08.2024

"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского

Дерзкий план Владимира Зеленского по вторжению в Курскую области не поддержали западные средства массовой информации, написал ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T19:01

2024-08-12T19:01

2024-08-12T19:02

специальная военная операция на украине

курская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

чей боуз

россия

ирландия

владимир путин

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Дерзкий план Владимира Зеленского по вторжению в Курскую области не поддержали западные средства массовой информации, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Авантюра Зеленского получает неожиданно холодный прием со стороны западных заказных СМИ. Даже они удивлены безумным планом главного иллюзиониста", отметил он.По словам журналиста, теперь русские войска могут перестать церемониться.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965777329.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965759746.html

курская область

россия

ирландия

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курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, чей боуз, россия, ирландия, владимир путин