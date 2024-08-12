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"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 12.08.2024 (обновлено: 19:02 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965792621.html
"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского
"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского - РИА Новости, 12.08.2024
"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского
Дерзкий план Владимира Зеленского по вторжению в Курскую области не поддержали западные средства массовой информации, написал ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:01
2024-08-12T19:02
специальная военная операция на украине
курская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
чей боуз
россия
ирландия
владимир путин
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Дерзкий план Владимира Зеленского по вторжению в Курскую области не поддержали западные средства массовой информации, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Авантюра Зеленского получает неожиданно холодный прием со стороны западных заказных СМИ. Даже они удивлены безумным планом главного иллюзиониста", отметил он.По словам журналиста, теперь русские войска могут перестать церемониться.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965777329.html
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курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, чей боуз, россия, ирландия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Чей Боуз, Россия, Ирландия, Владимир Путин
"Даже они удивлены". В Ирландии высказались о безумном плане Зеленского

Боуз: даже западные СМИ не поддержали атаку Зеленского на Курскую область

© AP Photo / Efrem Lukatsky Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Дерзкий план Владимира Зеленского по вторжению в Курскую области не поддержали западные средства массовой информации, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Авантюра Зеленского получает неожиданно холодный прием со стороны западных заказных СМИ. Даже они удивлены безумным планом главного иллюзиониста", отметил он.
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
На Западе увидели важную деталь на кадрах из Курской области
Вчера, 17:45
По словам журналиста, теперь русские войска могут перестать церемониться.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Все умрут". Операция ВСУ в Курской области вызвала испуг на Западе
Вчера, 16:44
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЧей БоузРоссияИрландияВладимир Путин
 
 
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