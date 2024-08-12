https://ria.ru/20240812/zaporozhe-1965595713.html
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремело 357 взрывов
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремело 357 взрывов - РИА Новости, 12.08.2024
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремело 357 взрывов
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в понедельник заявил в своем Telegram-канале, что в течение минувших... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T07:26
2024-08-12T07:26
2024-08-12T07:26
специальная военная операция на украине
запорожская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в понедельник заявил в своем Telegram-канале, что в течение минувших суток ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, в области прозвучало 357 взрывов. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - сообщил Федоров, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965552146.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, Происшествия
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремело 357 взрывов
Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры