https://ria.ru/20240812/zalozhnik-1965814820.html

ЦАХАЛ не может подтвердить убийство заложника, о котором заявили в ХАМАС

ЦАХАЛ не может подтвердить убийство заложника, о котором заявили в ХАМАС - РИА Новости, 12.08.2024

ЦАХАЛ не может подтвердить убийство заложника, о котором заявили в ХАМАС

Израиль пока не может подтвердить или опровергнуть убийство своего гражданина, находящегося в плену ХАМАС, о чем заявляли в палестинском движении, сообщила... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T22:24

2024-08-12T22:24

2024-08-12T22:24

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

в мире

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Израиль пока не может подтвердить или опровергнуть убийство своего гражданина, находящегося в плену ХАМАС, о чем заявляли в палестинском движении, сообщила армия обороны Израиля. "ХАМАС опубликовало в (мессенджере) Telegram сообщение, в котором заявило, что в результате двух отдельных инцидентов один заложник был убит, а еще две женщины-заложницы были ранены бойцами ХАМАС. В настоящее время у нас нет никакой разведывательной информации, позволяющей опровергнуть или подтвердить утверждения ХАМАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. В сообщении также говорится, что ЦАХАЛ предоставит дополнительную информацию, когда получит ее. Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что произошли два инцидента, в которых один из израильских пленных был ранен, еще две пленные получили ранения, сформирована комиссия для выяснения подробностей.

https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240809/khamas-1965237493.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире