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ЦАХАЛ не может подтвердить убийство заложника, о котором заявили в ХАМАС - РИА Новости, 12.08.2024
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22:24 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/zalozhnik-1965814820.html
ЦАХАЛ не может подтвердить убийство заложника, о котором заявили в ХАМАС
ЦАХАЛ не может подтвердить убийство заложника, о котором заявили в ХАМАС - РИА Новости, 12.08.2024
ЦАХАЛ не может подтвердить убийство заложника, о котором заявили в ХАМАС
Израиль пока не может подтвердить или опровергнуть убийство своего гражданина, находящегося в плену ХАМАС, о чем заявляли в палестинском движении, сообщила... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T22:24
2024-08-12T22:24
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Израиль пока не может подтвердить или опровергнуть убийство своего гражданина, находящегося в плену ХАМАС, о чем заявляли в палестинском движении, сообщила армия обороны Израиля. "ХАМАС опубликовало в (мессенджере) Telegram сообщение, в котором заявило, что в результате двух отдельных инцидентов один заложник был убит, а еще две женщины-заложницы были ранены бойцами ХАМАС. В настоящее время у нас нет никакой разведывательной информации, позволяющей опровергнуть или подтвердить утверждения ХАМАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. В сообщении также говорится, что ЦАХАЛ предоставит дополнительную информацию, когда получит ее. Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что произошли два инцидента, в которых один из израильских пленных был ранен, еще две пленные получили ранения, сформирована комиссия для выяснения подробностей.
https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240809/khamas-1965237493.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире
ЦАХАЛ не может подтвердить убийство заложника, о котором заявили в ХАМАС

ЦАХАЛ: Израиль не может подтвердить убийство заложника, о котором заявило ХАМАС

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Израиль пока не может подтвердить или опровергнуть убийство своего гражданина, находящегося в плену ХАМАС, о чем заявляли в палестинском движении, сообщила армия обороны Израиля.
"ХАМАС опубликовало в (мессенджере) Telegram сообщение, в котором заявило, что в результате двух отдельных инцидентов один заложник был убит, а еще две женщины-заложницы были ранены бойцами ХАМАС. В настоящее время у нас нет никакой разведывательной информации, позволяющей опровергнуть или подтвердить утверждения ХАМАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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В сообщении также говорится, что ЦАХАЛ предоставит дополнительную информацию, когда получит ее.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что произошли два инцидента, в которых один из израильских пленных был ранен, еще две пленные получили ранения, сформирована комиссия для выяснения подробностей.
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