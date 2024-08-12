https://ria.ru/20240812/zakharova-1965818524.html

Захарова высказалась о включении в ФРГ нацистов в список примеров военным

Захарова высказалась о включении в ФРГ нацистов в список примеров военным - РИА Новости, 12.08.2024

Захарова высказалась о включении в ФРГ нацистов в список примеров военным

Нужно бить в набат, чтобы планета очнулась по поводу того, что немецкий бундесвер включил германских военных времен Гитлера в список тех, кто должен служить... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T23:17

2024-08-12T23:17

2024-08-12T23:17

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минобороны германии

вермахт

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Нужно бить в набат, чтобы планета очнулась по поводу того, что немецкий бундесвер включил германских военных времен Гитлера в список тех, кто должен служить примером воинской доблести, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее ряд немецких СМИ опубликовал выдержки из внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера, согласно которым министерство обороны Германии намерено расширить составленный в 2018 году "указ о традициях", который регламентирует "культуру памяти" в немецких войсках. Представитель минобороны Германии Арне Коллац подтвердил, что в указе намерены впервые начать чтить - наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму - память некоторых членов Вермахта, которые после падения Третьего Рейха участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого. "Русские мужики вновь подбивают немецкие танки под Курском. И всё-таки в этом "камбеке" чего-то не хватало. 12 июля 2024 года начальник Управления готовности и обеспечения вооружённых сил Минобороны Германии (Unterstützung- und Einsatzbereitschaftstreitkräfte) генерал-лейтенант Кай Роршнайдер издаёт уточняющую директиву, в которой приводит целый список нацистских солдат, офицеров и генералов, готовых стать "примером военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели, когда этого требует миссия", - сообщила Захарова в своем Telegram-канале. Она привела три примера. "Бригадный генерал Хайнц Карст. Получил Железный крест 1-й степени на Восточном фронте. Едва ли – за гуманитарную миссию. Полковник Эрих Хартманн, 352 воздушные победы за Люфтваффе. Во время Курской битвы в июле 1943 года, взлетев с аэродрома вблизи хутора Угрим, он сбил за один день 7 советских самолётов. В августе 1943 года на его счету было 49, а в сентябре он записал на счёт ещё 24 сбитых самолёта. Контр-адмирал Эрих Топп, один из самых успешных командиров Кригсмарине. Естественно – старый член нацистской партии. А ещё – СС-овец со стажем", - написала она. Захарова напомнила, что "новые старые герои бундесвера 80 лет считались во всём мире военными преступниками", хотя при попустительстве оккупационных сил США, Британии и Франции их в 50-е 20-го века их взяли на службу в армию Западной Германии, "чтобы держать в страхе свой ещё не забывший ужасы национал-социализма народ и создавать напряжение в Европе". "Вернулись на Украину обманом. Возвращаются в Молдову хитростью. Пытаются вернуться в Россию силой. Бывшие нацисты вновь стали "героями" Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась!" - резюмировала Захарова. В СМИ ранее отмечалось, что список был дополнен в связи с требованиями министра обороны Бориса Писториуса о "боевой готовности" бундесвера на фоне украинского конфликта. Сомнительным журналисты посчитали то, что в список попали такие личности, как лётчик Хартманн, подводник Эрих Топп и 22 других "порождающих традиции персон", служивших в Вермахте. Хотя в списке указанным лицам среди их достижений приписывают успехи в рамках военной службы в гитлеровской Германии, Коллац пояснил, что все они чтутся в первую очередь за свои послевоенные заслуги. Ранее журнал Bunte сообщал, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок Вальдемар Бербок во время Второй мировой войны носил звание офицера вермахта, будучи инженером в области ПВО. По информации издания, Бербок-старший был "безоговорочным национал-социалистом", читал книгу Гитлера "Майн кампф"* (внесена в российский федеральный список экстремистских материалов) и "был полностью на стороне национал-социализма". Позднее журнал опубликовал расследование, согласно которому двое родственников вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии, его дед был оберштурмфюрером СА, а прадед - признанный военным преступником офицер СС из ближайшего окружения нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса.* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.

https://ria.ru/20240622/bastrykin-1954682252.html

https://ria.ru/20240619/bunte-1954017526.html

https://ria.ru/20240620/germaniya-1954313577.html

https://ria.ru/20240331/ukraina-1936935512.html

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