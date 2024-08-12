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Советник главы ДНР назвал атаку на ЗАЭС терактом - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:22 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/zaes-1965768896.html
Советник главы ДНР назвал атаку на ЗАЭС терактом
Советник главы ДНР назвал атаку на ЗАЭС терактом - РИА Новости, 12.08.2024
Советник главы ДНР назвал атаку на ЗАЭС терактом
Произошедшую атаку на ЗАЭС в Запорожской области можно считать проявлением террористического акта, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:22
2024-08-12T17:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
россия
происшествия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Произошедшую атаку на ЗАЭС в Запорожской области можно считать проявлением террористического акта, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Но, тем не менее, они не унимаются и есть, они знают, болевые точки, и по этим болевым точкам они как раз и давят. Это и есть, как раз-то, террористический акт. Когда ты знаешь по каким точкам надо надавить - по тем и давишь. Это что? Это система охлаждения, это система хранения аммиака, это различные путепроводы", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live". По его словам, обстрелы ВСУ территории станции и ранее происходили из артиллерии, противник и сейчас продолжает атаковать территорию атомной станции дронами. Он также добавил, что реакторы были сделаны с учетом Чернобыльской катастрофы и на данный момент достаточно безопасны. Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
https://ria.ru/20240812/gosduma-1965765076.html
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запорожская область
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запорожская область, донецкая народная республика, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Россия, Происшествия
Советник главы ДНР назвал атаку на ЗАЭС терактом

Советник главы ДНР Кимаковский: атака на ВСУ на ЗАЭС является терактом

© СоцсетиДым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Соцсети
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Произошедшую атаку на ЗАЭС в Запорожской области можно считать проявлением террористического акта, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Но, тем не менее, они не унимаются и есть, они знают, болевые точки, и по этим болевым точкам они как раз и давят. Это и есть, как раз-то, террористический акт. Когда ты знаешь по каким точкам надо надавить - по тем и давишь. Это что? Это система охлаждения, это система хранения аммиака, это различные путепроводы", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live".
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По его словам, обстрелы ВСУ территории станции и ранее происходили из артиллерии, противник и сейчас продолжает атаковать территорию атомной станции дронами. Он также добавил, что реакторы были сделаны с учетом Чернобыльской катастрофы и на данный момент достаточно безопасны.
Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСРоссияПроисшествия
 
 
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