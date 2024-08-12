https://ria.ru/20240812/zaes-1965768896.html

Советник главы ДНР назвал атаку на ЗАЭС терактом

Советник главы ДНР назвал атаку на ЗАЭС терактом - РИА Новости, 12.08.2024

Советник главы ДНР назвал атаку на ЗАЭС терактом

Произошедшую атаку на ЗАЭС в Запорожской области можно считать проявлением террористического акта, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:22

2024-08-12T17:22

2024-08-12T17:22

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

энергодар

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запорожская аэс

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Произошедшую атаку на ЗАЭС в Запорожской области можно считать проявлением террористического акта, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Но, тем не менее, они не унимаются и есть, они знают, болевые точки, и по этим болевым точкам они как раз и давят. Это и есть, как раз-то, террористический акт. Когда ты знаешь по каким точкам надо надавить - по тем и давишь. Это что? Это система охлаждения, это система хранения аммиака, это различные путепроводы", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live". По его словам, обстрелы ВСУ территории станции и ранее происходили из артиллерии, противник и сейчас продолжает атаковать территорию атомной станции дронами. Он также добавил, что реакторы были сделаны с учетом Чернобыльской катастрофы и на данный момент достаточно безопасны. Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.

https://ria.ru/20240812/gosduma-1965765076.html

https://ria.ru/20240812/zaes-1965743492.html

запорожская область

донецкая народная республика

энергодар

россия

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запорожская область, донецкая народная республика, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, россия, происшествия