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В Госдуме назвали атаку ВСУ на Запорожскую АЭС шантажом

В Госдуме назвали атаку ВСУ на Запорожскую АЭС шантажом - РИА Новости, 12.08.2024

В Госдуме назвали атаку ВСУ на Запорожскую АЭС шантажом

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС попыткой угрожать и шантажировать не только Россию, но и весь... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T06:13

2024-08-12T06:13

2024-08-12T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС попыткой угрожать и шантажировать не только Россию, но и весь мир. "Обезумевший режим Зеленского сегодня для мира представляет реальную опасность. Ведь он стал отличаться от своего кумира Гитлера только отсутствием ядерного оружия, именно поэтому он так упорно рвется к ядерным объектам, чтобы угрожать и шантажировать не только Россию, но и весь мир", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны заигрались с режимом Зеленского, до конца не осознал, "кого пригрели н на своей груди". Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20240812/kheshteg-1965580017.html

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