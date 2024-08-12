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В Госдуме назвали атаку ВСУ на Запорожскую АЭС шантажом
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Запорожскую АЭС шантажом - РИА Новости, 12.08.2024
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Запорожскую АЭС шантажом
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС попыткой угрожать и шантажировать не только Россию, но и весь... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:13
2024-08-12T06:13
2024-08-12T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС попыткой угрожать и шантажировать не только Россию, но и весь мир. "Обезумевший режим Зеленского сегодня для мира представляет реальную опасность. Ведь он стал отличаться от своего кумира Гитлера только отсутствием ядерного оружия, именно поэтому он так упорно рвется к ядерным объектам, чтобы угрожать и шантажировать не только Россию, но и весь мир", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны заигрались с режимом Зеленского, до конца не осознал, "кого пригрели н на своей груди". Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
https://ria.ru/20240812/kheshteg-1965580017.html
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михаил шеремет, евгений балицкий, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, запорожская аэс, госдума рф, в мире, россия, украина
Михаил Шеремет, Евгений Балицкий, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Госдума РФ, В мире, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Запорожскую АЭС шантажом
Депутат Госдумы Шеремет назвал атаку ВСУ на ЗАЭС попыткой шантажировать весь мир