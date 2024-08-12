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Постпред России в Вене прокомментировал удар ВСУ по градирне ЗАЭС
Постпред России в Вене прокомментировал удар ВСУ по градирне ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Постпред России в Вене прокомментировал удар ВСУ по градирне ЗАЭС
Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал удар ВСУ по градирне ЗАЭС, отметив, что Киев "как всегда возложил... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T01:21
2024-08-12T01:21
2024-08-12T01:21
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михаил ульянов (дипломат)
вооруженные силы украины
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал удар ВСУ по градирне ЗАЭС, отметив, что Киев "как всегда возложил вину" за происшедшее на Россию. "Вооруженные силы Украины сегодня атаковали Запорожскую АЭС и вызвали пожар на одной из ее градирен. Конечно, украинская пропаганда, как всегда, возложила вину на российскую сторону. По данным Киева, любимое занятие россиян - стрелять по себе", - говорится в заявлении в Telegram-канале Ульянова. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. По данным "Росатома", 11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20240812/zaes-1965573763.html
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в мире, россия, киев, вена, михаил ульянов (дипломат), вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Киев, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Постпред России в Вене прокомментировал удар ВСУ по градирне ЗАЭС
Ульянов: Киев как всегда возложил вину за удар по градирне ЗАЭС на Россию
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал удар ВСУ по градирне ЗАЭС, отметив, что Киев "как всегда возложил вину" за происшедшее на Россию.
"Вооруженные силы Украины сегодня атаковали Запорожскую АЭС и вызвали пожар на одной из ее градирен. Конечно, украинская пропаганда, как всегда, возложила вину на российскую сторону. По данным Киева, любимое занятие россиян - стрелять по себе", - говорится в заявлении в Telegram-канале Ульянова.
Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. По данным "Росатома", 11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен.
В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет.