https://ria.ru/20240812/zaes-1965578322.html

Постпред России в Вене прокомментировал удар ВСУ по градирне ЗАЭС

Постпред России в Вене прокомментировал удар ВСУ по градирне ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024

Постпред России в Вене прокомментировал удар ВСУ по градирне ЗАЭС

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал удар ВСУ по градирне ЗАЭС, отметив, что Киев "как всегда возложил... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T01:21

2024-08-12T01:21

2024-08-12T01:21

в мире

россия

киев

вена

михаил ульянов (дипломат)

вооруженные силы украины

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал удар ВСУ по градирне ЗАЭС, отметив, что Киев "как всегда возложил вину" за происшедшее на Россию. "Вооруженные силы Украины сегодня атаковали Запорожскую АЭС и вызвали пожар на одной из ее градирен. Конечно, украинская пропаганда, как всегда, возложила вину на российскую сторону. По данным Киева, любимое занятие россиян - стрелять по себе", - говорится в заявлении в Telegram-канале Ульянова. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. По данным "Росатома", 11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20240812/zaes-1965573763.html

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россия

киев

вена

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в мире, россия, киев, вена, михаил ульянов (дипломат), вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"