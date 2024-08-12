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Балицкий заявил, что Энергодару и Запорожской области не угрожает опасность - РИА Новости, 12.08.2024
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00:48 12.08.2024 (обновлено: 01:54 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/zaes-1965575473.html
Балицкий заявил, что Энергодару и Запорожской области не угрожает опасность
Балицкий заявил, что Энергодару и Запорожской области не угрожает опасность - РИА Новости, 12.08.2024
Балицкий заявил, что Энергодару и Запорожской области не угрожает опасность
Опасности в результате пожара на Запорожской АЭС, возникшего в районе градирен после атаки ВСУ, никакой нет, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T00:48
2024-08-12T01:54
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Опасности в результате пожара на Запорожской АЭС, возникшего в районе градирен после атаки ВСУ, никакой нет, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Мне поступает много звонков, сообщений, жители Запорожской области обеспокоены пожаром на Запорожской АЭС. Хочу всех заверить, что никакой опасности для Энергодара и всей области нет", - написал Балицкий.По словам Балицкого, "украинский режим, поддержанный натовскими кураторами", системно обстреливает весь север Запорожской области, куда достает БПЛА, ствольная артиллерия, минометная артиллерия."Но принимаются все меры для того, чтобы локализовать последствия этих ударов. На моей встрече с президентом Владимир Владимирович Путин четко указал повысить бдительность и внимание к объектам стратегической инфраструктуры, к таким относится атомная станция", - подчеркнул губернатор.По его словам, был принят ряд решений, которые сегодня позволяют безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые противником."На сегодняшний день все подразделения в готовности, радиационный фон в норме, последствия пожара не окажут влияния на работу самой станции", - подчеркнул губернатор.Ранее в воскресенье Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
https://ria.ru/20240812/magate-1965572737.html
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, евгений балицкий, происшествия
Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Происшествия
Балицкий заявил, что Энергодару и Запорожской области не угрожает опасность

Балицкий: Энергодару и области не угрожает опасность в результате пожара на ЗАЭС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Опасности в результате пожара на Запорожской АЭС, возникшего в районе градирен после атаки ВСУ, никакой нет, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Мне поступает много звонков, сообщений, жители Запорожской области обеспокоены пожаром на Запорожской АЭС. Хочу всех заверить, что никакой опасности для Энергодара и всей области нет", - написал Балицкий.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на ЗАЭС
00:12
По словам Балицкого, "украинский режим, поддержанный натовскими кураторами", системно обстреливает весь север Запорожской области, куда достает БПЛА, ствольная артиллерия, минометная артиллерия.
"Но принимаются все меры для того, чтобы локализовать последствия этих ударов. На моей встрече с президентом Владимир Владимирович Путин четко указал повысить бдительность и внимание к объектам стратегической инфраструктуры, к таким относится атомная станция", - подчеркнул губернатор.
По его словам, был принят ряд решений, которые сегодня позволяют безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые противником.
"На сегодняшний день все подразделения в готовности, радиационный фон в норме, последствия пожара не окажут влияния на работу самой станции", - подчеркнул губернатор.
Ранее в воскресенье Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергодарЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
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