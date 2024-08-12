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Под Самарой задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка - РИА Новости, 12.08.2024
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20:26 12.08.2024 (обновлено: 20:27 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/zaderzhanie-1965804151.html
Под Самарой задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка
Под Самарой задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка - РИА Новости, 12.08.2024
Под Самарой задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка
Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в городе Чапаевске в Самарской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:26
2024-08-12T20:27
чапаевск
самара
россия
происшествия
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САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в городе Чапаевске в Самарской области, сообщили журналистам в региональном СУСК России. По данным следователей, мужчина увел в заброшенный дом двухлетнюю девочку, которую ненадолго оставили без присмотра во дворе частного дома, а затем изнасиловал ее. Бригада скорой помощи доставила ребенка в реанимацию больницы Чапаевска в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на оказанную медпомощь, девочка скончалась от полученных повреждений. Следователи возбудили уголовное дело по пунктам "в, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием), пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование). "Подозреваемый в совершении указанных преступлений был задержан в кратчайшие сроки. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед семьи ребенка. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение", - сообщили в региональном СУСК России. По уголовному делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проведен осмотр места происшествия с участием криминалистов следственного управления.
https://ria.ru/20210430/rebenok-1730608377.html
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чапаевск, самара, россия, происшествия
Чапаевск, Самара, Россия, Происшествия
Под Самарой задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка

Под Самарой задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 2-летней девочки

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в городе Чапаевске в Самарской области, сообщили журналистам в региональном СУСК России.
По данным следователей, мужчина увел в заброшенный дом двухлетнюю девочку, которую ненадолго оставили без присмотра во дворе частного дома, а затем изнасиловал ее. Бригада скорой помощи доставила ребенка в реанимацию больницы Чапаевска в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на оказанную медпомощь, девочка скончалась от полученных повреждений.
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Следователи возбудили уголовное дело по пунктам "в, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием), пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование).
"Подозреваемый в совершении указанных преступлений был задержан в кратчайшие сроки. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед семьи ребенка. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение", - сообщили в региональном СУСК России.
По уголовному делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проведен осмотр места происшествия с участием криминалистов следственного управления.
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ЧапаевскСамараРоссияПроисшествия
 
 
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