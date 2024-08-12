https://ria.ru/20240812/zaderzhanie-1965804151.html

Под Самарой задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка

Под Самарой задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка - РИА Новости, 12.08.2024

Под Самарой задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка

Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в городе Чапаевске в Самарской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:26

2024-08-12T20:26

2024-08-12T20:27

чапаевск

самара

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САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в городе Чапаевске в Самарской области, сообщили журналистам в региональном СУСК России. По данным следователей, мужчина увел в заброшенный дом двухлетнюю девочку, которую ненадолго оставили без присмотра во дворе частного дома, а затем изнасиловал ее. Бригада скорой помощи доставила ребенка в реанимацию больницы Чапаевска в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на оказанную медпомощь, девочка скончалась от полученных повреждений. Следователи возбудили уголовное дело по пунктам "в, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием), пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование). "Подозреваемый в совершении указанных преступлений был задержан в кратчайшие сроки. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед семьи ребенка. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение", - сообщили в региональном СУСК России. По уголовному делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проведен осмотр места происшествия с участием криминалистов следственного управления.

https://ria.ru/20210430/rebenok-1730608377.html

https://ria.ru/20240719/muzhchina-1960708558.html

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чапаевск, самара, россия, происшествия