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ВВС США и Великобритании атаковали объекты в Йемене, сообщили СМИ
ВВС США и Великобритании атаковали объекты в Йемене, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.08.2024
ВВС США и Великобритании атаковали объекты в Йемене, сообщили СМИ
Самолеты ВВС США и Великобритании нанесли удары по объектам на острове Кемран в провинции Йемена Ходейда, сообщает в понедельник йеменский телеканал Masirah. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:51
2024-08-12T12:51
2024-08-12T12:51
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ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 12 авг - РИА Новости. Самолеты ВВС США и Великобритании нанесли удары по объектам на острове Кемран в провинции Йемена Ходейда, сообщает в понедельник йеменский телеканал Masirah. "Вражеские американские и британские самолеты нанесли удары по острову Кемран", - сообщает телеканал. По данным йеменского ТВ, беспилотник ВВС Саудовской Аравии ударил по объекту в районе Гур в округе Гамр в пограничной провинции Саада. В пятницу американская и британская авиация атаковала несколько объектов в районе Рас Иса в Ходейде. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него.
https://ria.ru/20240807/khusity-1964755380.html
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в мире, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, королевские военно-воздушные силы великобритании, ввс сша
В мире, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Королевские военно-воздушные силы Великобритании, ВВС США
ВВС США и Великобритании атаковали объекты в Йемене, сообщили СМИ
Masirah: ВВС США и Британии нанесли удары по объектам на острове Кемран в Йемене