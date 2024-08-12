https://ria.ru/20240812/vzryv-1965789551.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 12.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв раздался в понедельник в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинское издание "Страна", РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T18:40

2024-08-12T18:40

2024-08-12T18:44

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Взрыв раздался в понедельник в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинское издание "Страна", "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 18.33 мск звучит в Киеве и десяти областях Украины, в том числе и в Харьковской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

харьков

киев

украина

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в мире, харьков, киев, украина, вооруженные силы рф