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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 12.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв раздался в понедельник в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинское издание "Страна", РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:40
2024-08-12T18:40
2024-08-12T18:44
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Взрыв раздался в понедельник в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинское издание "Страна", "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 18.33 мск звучит в Киеве и десяти областях Украины, в том числе и в Харьковской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьков, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Страна": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги