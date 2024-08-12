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В КЧР повысили выплаты участникам спецоперации
В КЧР повысили выплаты участникам спецоперации - РИА Новости, 12.08.2024
В КЧР повысили выплаты участникам спецоперации
Власти Карачаево-Черкесии с понедельника повысили единовременные региональные выплаты участникам спецоперации до 1,6 миллиона рублей, сообщает глава республики... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:43
2024-08-12T14:43
2024-08-12T14:43
специальная военная операция на украине
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рашид темрезов
владимир путин
вооруженные силы рф
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ПЯТИГОРСК, 12 авг - РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии с понедельника повысили единовременные региональные выплаты участникам спецоперации до 1,6 миллиона рублей, сообщает глава республики Рашид Темрезов в Telegram-канале. "С сегодняшнего дня общая сумма единовременной выплаты всем заключившим в Карачаево-Черкесии контракт с министерством обороны РФ на службу в Вооруженных силах России составит 2 миллиона рублей. Из них 1,6 миллиона составит – единовременная региональная выплата, и 400 тысяч – федеральная выплата", - говорится в сообщении главы республики Рашида Темрезова. Ранее региональная выплата в Карачаево-Черкесии составляла 1,035 миллиона рублей. В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, рашид темрезов, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рашид Темрезов, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
В КЧР повысили выплаты участникам спецоперации
Власти КЧР повысили выплаты участникам спецоперации до 1,6 миллиона рублей