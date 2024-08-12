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В КЧР повысили выплаты участникам спецоперации

В КЧР повысили выплаты участникам спецоперации - РИА Новости, 12.08.2024

В КЧР повысили выплаты участникам спецоперации

Власти Карачаево-Черкесии с понедельника повысили единовременные региональные выплаты участникам спецоперации до 1,6 миллиона рублей, сообщает глава республики... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:43

2024-08-12T14:43

2024-08-12T14:43

специальная военная операция на украине

россия

рашид темрезов

владимир путин

вооруженные силы рф

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ПЯТИГОРСК, 12 авг - РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии с понедельника повысили единовременные региональные выплаты участникам спецоперации до 1,6 миллиона рублей, сообщает глава республики Рашид Темрезов в Telegram-канале. "С сегодняшнего дня общая сумма единовременной выплаты всем заключившим в Карачаево-Черкесии контракт с министерством обороны РФ на службу в Вооруженных силах России составит 2 миллиона рублей. Из них 1,6 миллиона составит – единовременная региональная выплата, и 400 тысяч – федеральная выплата", - говорится в сообщении главы республики Рашида Темрезова. Ранее региональная выплата в Карачаево-Черкесии составляла 1,035 миллиона рублей. В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты.

https://ria.ru/20240731/vyplata-1963097422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, рашид темрезов, владимир путин, вооруженные силы рф