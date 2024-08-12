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Выплаты взамен земельного участка в Подмосковье можно получить онлайн - РИА Новости, 12.08.2024
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Новости Подмосковья
 
13:39 12.08.2024
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Выплаты взамен земельного участка в Подмосковье можно получить онлайн
Выплаты взамен земельного участка в Подмосковье можно получить онлайн - РИА Новости, 12.08.2024
Выплаты взамен земельного участка в Подмосковье можно получить онлайн
Оформить выплату взамен земельного участка многодетные семьи теперь могут электронно, услуга появилась на региональном портале, где можно будет подать... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:39
2024-08-12T13:39
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Оформить выплату взамен земельного участка многодетные семьи теперь могут электронно, услуга появилась на региональном портале, где можно будет подать заявление, не выходя из дома, сообщили в министерстве социального развития региона. "Оформить выплату для семей теперь станет намного проще - на региональном портале запустили услугу, которая позволит подать заявление о выплате, не выходя из дома. Выплату могут получить почти 24 тысячи семей", - отметили в пресс-службе ведомства. В министерстве напомнили, что в Подмосковье многодетные семьи могут получить земельный участок или выплату взамен участка, размер которой был увеличен в июле этого года. Ранее первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, сообщила, что размер выплаты увеличили, а также упростили порядок ее получения. Теперь требование о нахождении семьи на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях - исключено, а сам размер выплаты увеличен до 400 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Жилье

Выплаты взамен земельного участка в Подмосковье можно получить онлайн

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Оформить выплату взамен земельного участка многодетные семьи теперь могут электронно, услуга появилась на региональном портале, где можно будет подать заявление, не выходя из дома, сообщили в министерстве социального развития региона.
"Оформить выплату для семей теперь станет намного проще - на региональном портале запустили услугу, которая позволит подать заявление о выплате, не выходя из дома. Выплату могут получить почти 24 тысячи семей", - отметили в пресс-службе ведомства.
В министерстве напомнили, что в Подмосковье многодетные семьи могут получить земельный участок или выплату взамен участка, размер которой был увеличен в июле этого года.
Ранее первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, сообщила, что размер выплаты увеличили, а также упростили порядок ее получения. Теперь требование о нахождении семьи на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях - исключено, а сам размер выплаты увеличен до 400 тысяч рублей.
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