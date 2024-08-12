https://ria.ru/20240812/vtb-1965784672.html
ВТБ и ОДК развивают стратегическое партнерство
ВТБ и ОДК развивают стратегическое партнерство - РИА Новости, 12.08.2024
ВТБ и ОДК развивают стратегическое партнерство
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" заключила с ВТБ соглашение о сотрудничестве по сопровождению внешнеэкономической... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:18
2024-08-12T18:18
2024-08-12T18:18
форум "армия — 2024"
кубинка
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
втб (банк)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" заключила с ВТБ соглашение о сотрудничестве по сопровождению внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор ОДК Вадим Бадеха. Документ определяет основы сотрудничества по сопровождению внешнеэкономической деятельности ОДК, включая финансирование контрактов, проведение международных расчетов группой ВТБ. "Банк ВТБ оказывает поддержку важнейшей отрасли российской промышленности - двигателестроению, которая вносит значительный вклад в укрепление технологического суверенитета страны и обеспечивает существенную часть российского экспорта высокотехнологичной продукции", – отметил Лукьяненко, слова которого приводят в пресс-службе. Банк и ОДК являются партнерами более 16 лет. За годы сотрудничества были реализованы проекты для отечественного двигателестроения и создан задел для дальнейшей реализации программ импортозамещения. "Уверен, что новое соглашение откроет дополнительные перспективы для сотрудничества", – цитирует пресс-служба Бадеху. Соглашение подписано в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024". Форум проходит в Московской области в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа. Общая площадь выставочных экспозиций составила более 340 тысяч квадратных метров. В ходе мероприятия участникам и гостям демонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.
https://ria.ru/20240812/vtb-1965659372.html
https://ria.ru/20240812/vtb-1965652856.html
кубинка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия — 2024", кубинка, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, втб (банк), московская область (подмосковье)
Форум "Армия — 2024", Кубинка, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, ВТБ (банк), Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" заключила с ВТБ соглашение о сотрудничестве по сопровождению внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор ОДК Вадим Бадеха.
Документ определяет основы сотрудничества по сопровождению внешнеэкономической деятельности ОДК, включая финансирование контрактов, проведение международных расчетов группой ВТБ.
"Банк ВТБ оказывает поддержку важнейшей отрасли российской промышленности - двигателестроению, которая вносит значительный вклад в укрепление технологического суверенитета страны и обеспечивает существенную часть российского экспорта высокотехнологичной продукции", – отметил Лукьяненко, слова которого приводят в пресс-службе.
Банк и ОДК являются партнерами более 16 лет. За годы сотрудничества были реализованы проекты для отечественного двигателестроения и создан задел для дальнейшей реализации программ импортозамещения.
"Уверен, что новое соглашение откроет дополнительные перспективы для сотрудничества", – цитирует пресс-служба Бадеху.
Соглашение подписано в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024". Форум проходит в Московской области
в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа. Общая площадь выставочных экспозиций составила более 340 тысяч квадратных метров. В ходе мероприятия участникам и гостям демонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.