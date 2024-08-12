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ВТБ и ОДК развивают стратегическое партнерство - РИА Новости, 12.08.2024
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18:18 12.08.2024
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ВТБ и ОДК развивают стратегическое партнерство
ВТБ и ОДК развивают стратегическое партнерство - РИА Новости, 12.08.2024
ВТБ и ОДК развивают стратегическое партнерство
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" заключила с ВТБ соглашение о сотрудничестве по сопровождению внешнеэкономической... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:18
2024-08-12T18:18
форум "армия — 2024"
кубинка
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
втб (банк)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" заключила с ВТБ соглашение о сотрудничестве по сопровождению внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор ОДК Вадим Бадеха. Документ определяет основы сотрудничества по сопровождению внешнеэкономической деятельности ОДК, включая финансирование контрактов, проведение международных расчетов группой ВТБ. "Банк ВТБ оказывает поддержку важнейшей отрасли российской промышленности - двигателестроению, которая вносит значительный вклад в укрепление технологического суверенитета страны и обеспечивает существенную часть российского экспорта высокотехнологичной продукции", – отметил Лукьяненко, слова которого приводят в пресс-службе. Банк и ОДК являются партнерами более 16 лет. За годы сотрудничества были реализованы проекты для отечественного двигателестроения и создан задел для дальнейшей реализации программ импортозамещения. "Уверен, что новое соглашение откроет дополнительные перспективы для сотрудничества", – цитирует пресс-служба Бадеху. Соглашение подписано в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024". Форум проходит в Московской области в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа. Общая площадь выставочных экспозиций составила более 340 тысяч квадратных метров. В ходе мероприятия участникам и гостям демонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.
https://ria.ru/20240812/vtb-1965659372.html
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кубинка
московская область (подмосковье)
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форум "армия — 2024", кубинка, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, втб (банк), московская область (подмосковье)
Форум "Армия — 2024", Кубинка, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, ВТБ (банк), Московская область (Подмосковье)

ВТБ и ОДК развивают стратегическое партнерство

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" заключила с ВТБ соглашение о сотрудничестве по сопровождению внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор ОДК Вадим Бадеха.
на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
ВТБ и "Алмаз-Антей" на форуме "Армия" договорились о сотрудничестве
Вчера, 11:54
Документ определяет основы сотрудничества по сопровождению внешнеэкономической деятельности ОДК, включая финансирование контрактов, проведение международных расчетов группой ВТБ.
"Банк ВТБ оказывает поддержку важнейшей отрасли российской промышленности - двигателестроению, которая вносит значительный вклад в укрепление технологического суверенитета страны и обеспечивает существенную часть российского экспорта высокотехнологичной продукции", – отметил Лукьяненко, слова которого приводят в пресс-службе.
Банк и ОДК являются партнерами более 16 лет. За годы сотрудничества были реализованы проекты для отечественного двигателестроения и создан задел для дальнейшей реализации программ импортозамещения.
"Уверен, что новое соглашение откроет дополнительные перспективы для сотрудничества", – цитирует пресс-служба Бадеху.
Соглашение подписано в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024". Форум проходит в Московской области в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа. Общая площадь выставочных экспозиций составила более 340 тысяч квадратных метров. В ходе мероприятия участникам и гостям демонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
ВТБ поможет "Ростеху" работать на внешних рынках
Вчера, 11:28
 
Форум "Армия — 2024"КубинкаОбъединенная двигателестроительная корпорацияРостехВТБ (банк)Московская область (Подмосковье)
 
 
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