https://ria.ru/20240812/vsu-1965784823.html

СМИ: ВСУ опасаются оставлять позиции в ДНР для атаки на Курскую область

СМИ: ВСУ опасаются оставлять позиции в ДНР для атаки на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024

СМИ: ВСУ опасаются оставлять позиции в ДНР для атаки на Курскую область

Ряд украинских солдат признали, что опасаются оставлять позиции на подконтрольной Киеву территории ДНР для нападения на Курскую область, полагают, что из-за... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T18:19

2024-08-12T18:19

2024-08-12T18:19

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701826_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09abef8832d341981bca4ed9a4973339.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ряд украинских солдат признали, что опасаются оставлять позиции на подконтрольной Киеву территории ДНР для нападения на Курскую область, полагают, что из-за этой атаки ВСУ Украина может потерять контроль над некоторыми городами, пишет газета Financial Times. "Несколько (украинских) солдат заявили, что они обеспокоены тем, что оставляют позиции... (в ДНР – ред.), когда россияне все еще ежедневно наступают", - говорится в сообщении издания. Солдат ВСУ Денис заявил газете, что опасается, что атака на Курскую область может стоит Украине контроля над рядом населенных пунктов в ДНР, например, над Новгородским и Дзержинском (переименованы украинскими властями в Нью-Йорк и Торецк), а также над Часовом Яром. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. Позднее Петренко сообщила РИА Новости, что фигурантами уголовного дела о нападении на Курскую область являются командиры двух бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/vsu-1965780676.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965777329.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965759746.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, вооруженные силы украины, россия