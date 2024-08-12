https://ria.ru/20240812/vsu-1965784823.html
СМИ: ВСУ опасаются оставлять позиции в ДНР для атаки на Курскую область
СМИ: ВСУ опасаются оставлять позиции в ДНР для атаки на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
СМИ: ВСУ опасаются оставлять позиции в ДНР для атаки на Курскую область
Ряд украинских солдат признали, что опасаются оставлять позиции на подконтрольной Киеву территории ДНР для нападения на Курскую область, полагают, что из-за... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:19
2024-08-12T18:19
2024-08-12T18:19
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ряд украинских солдат признали, что опасаются оставлять позиции на подконтрольной Киеву территории ДНР для нападения на Курскую область, полагают, что из-за этой атаки ВСУ Украина может потерять контроль над некоторыми городами, пишет газета Financial Times. "Несколько (украинских) солдат заявили, что они обеспокоены тем, что оставляют позиции... (в ДНР – ред.), когда россияне все еще ежедневно наступают", - говорится в сообщении издания. Солдат ВСУ Денис заявил газете, что опасается, что атака на Курскую область может стоит Украине контроля над рядом населенных пунктов в ДНР, например, над Новгородским и Дзержинском (переименованы украинскими властями в Нью-Йорк и Торецк), а также над Часовом Яром. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. Позднее Петренко сообщила РИА Новости, что фигурантами уголовного дела о нападении на Курскую область являются командиры двух бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/vsu-1965780676.html
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в мире, курская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия
СМИ: ВСУ опасаются оставлять позиции в ДНР для атаки на Курскую область
FT: ВСУ признали, что опасаются оставлять позиции в ДНР для атак под Курском
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Ряд украинских солдат признали, что опасаются оставлять позиции на подконтрольной Киеву территории ДНР для нападения на Курскую область, полагают, что из-за этой атаки ВСУ Украина может потерять контроль над некоторыми городами, пишет газета Financial Times
.
"Несколько (украинских) солдат заявили, что они обеспокоены тем, что оставляют позиции... (в ДНР – ред.), когда россияне все еще ежедневно наступают", - говорится в сообщении издания.
Солдат ВСУ Денис заявил газете, что опасается, что атака на Курскую область может стоит Украине контроля над рядом населенных пунктов в ДНР, например, над Новгородским и Дзержинском (переименованы украинскими властями в Нью-Йорк и Торецк), а также над Часовом Яром.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. Позднее Петренко сообщила РИА Новости, что фигурантами уголовного дела о нападении на Курскую область являются командиры двух бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.