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При ударе ВСУ по Каховке в Херсонской области погибла пожилая женщина
При ударе ВСУ по Каховке в Херсонской области погибла пожилая женщина - РИА Новости, 12.08.2024
При ударе ВСУ по Каховке в Херсонской области погибла пожилая женщина
Пожилая женщина погибла, мужчина получил ранения в голову от удара ВСУ по Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:40
2024-08-12T16:40
2024-08-12T16:51
каховка
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Пожилая женщина погибла, мужчина получил ранения в голову от удара ВСУ по Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале."В результате прилетов в жилой сектор погибла Мария Петровна. 86 лет. Еще один из снарядов попал на территорию водоканала. Слесарь 43 лет ранен в голову. Изъяли два осколка. Также повреждена техника", - написал Филипчук.По его словам, пострадавший сотрудник водоканала доставлен в больницу.
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каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, происшествия
Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия
При ударе ВСУ по Каховке в Херсонской области погибла пожилая женщина
При ударе ВСУ по Каховке погибла пожилая женщина, пострадал мужчина