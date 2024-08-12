https://ria.ru/20240812/vsu-1965759305.html

При ударе ВСУ по Каховке в Херсонской области погибла пожилая женщина

При ударе ВСУ по Каховке в Херсонской области погибла пожилая женщина - РИА Новости, 12.08.2024

При ударе ВСУ по Каховке в Херсонской области погибла пожилая женщина

Пожилая женщина погибла, мужчина получил ранения в голову от удара ВСУ по Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:40

2024-08-12T16:40

2024-08-12T16:51

каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Пожилая женщина погибла, мужчина получил ранения в голову от удара ВСУ по Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале."В результате прилетов в жилой сектор погибла Мария Петровна. 86 лет. Еще один из снарядов попал на территорию водоканала. Слесарь 43 лет ранен в голову. Изъяли два осколка. Также повреждена техника", - написал Филипчук.По его словам, пострадавший сотрудник водоканала доставлен в больницу.

https://ria.ru/20240812/desantniki-1965588830.html

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каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, происшествия