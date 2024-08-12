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При ударе ВСУ по Каховке в Херсонской области погибла пожилая женщина - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 12.08.2024 (обновлено: 16:51 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/vsu-1965759305.html
При ударе ВСУ по Каховке в Херсонской области погибла пожилая женщина
При ударе ВСУ по Каховке в Херсонской области погибла пожилая женщина - РИА Новости, 12.08.2024
При ударе ВСУ по Каховке в Херсонской области погибла пожилая женщина
Пожилая женщина погибла, мужчина получил ранения в голову от удара ВСУ по Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:40
2024-08-12T16:51
каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Пожилая женщина погибла, мужчина получил ранения в голову от удара ВСУ по Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале."В результате прилетов в жилой сектор погибла Мария Петровна. 86 лет. Еще один из снарядов попал на территорию водоканала. Слесарь 43 лет ранен в голову. Изъяли два осколка. Также повреждена техника", - написал Филипчук.По его словам, пострадавший сотрудник водоканала доставлен в больницу.
https://ria.ru/20240812/desantniki-1965588830.html
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каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, происшествия
Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия
При ударе ВСУ по Каховке в Херсонской области погибла пожилая женщина

При ударе ВСУ по Каховке погибла пожилая женщина, пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Пожилая женщина погибла, мужчина получил ранения в голову от удара ВСУ по Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
"В результате прилетов в жилой сектор погибла Мария Петровна. 86 лет. Еще один из снарядов попал на территорию водоканала. Слесарь 43 лет ранен в голову. Изъяли два осколка. Также повреждена техника", - написал Филипчук.
По его словам, пострадавший сотрудник водоканала доставлен в больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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