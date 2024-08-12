https://ria.ru/20240812/voyska-1965729657.html

Российские войска наступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин

Российские войска наступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024

Российские войска наступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, несмотря на провокации Киева, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:17

2024-08-12T15:17

2024-08-12T15:17

специальная военная операция на украине

киев

россия

курская область

владимир путин

безопасность

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, несмотря на провокации Киева, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в понедельник проводит оперативное совещание с участием представителей силового блока по ситуации в Курской области. "Что происходит на линии боевого соприкосновения, каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот - увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед", - заявил Путин, говоря об ответе Москвы на провокации Киева.

https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965522930.html

киев

россия

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, россия, курская область, владимир путин, безопасность