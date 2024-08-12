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Российские войска наступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/voyska-1965729657.html
Российские войска наступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин
Российские войска наступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
Российские войска наступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин
Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, несмотря на провокации Киева, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:17
2024-08-12T15:17
специальная военная операция на украине
киев
россия
курская область
владимир путин
безопасность
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, несмотря на провокации Киева, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в понедельник проводит оперативное совещание с участием представителей силового блока по ситуации в Курской области. "Что происходит на линии боевого соприкосновения, каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот - увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед", - заявил Путин, говоря об ответе Москвы на провокации Киева.
https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965522930.html
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киев, россия, курская область, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Курская область, Владимир Путин, Безопасность
Российские войска наступают по всей линии соприкосновения, заявил Путин

Путин: ВС РФ наступают по всей линии соприкосновения, несмотря на провокации ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, несмотря на провокации Киева, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник проводит оперативное совещание с участием представителей силового блока по ситуации в Курской области.
"Что происходит на линии боевого соприкосновения, каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот - увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед", - заявил Путин, говоря об ответе Москвы на провокации Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияКурская областьВладимир ПутинБезопасность
 
 
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