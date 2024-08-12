https://ria.ru/20240812/velikobritanija-1965718941.html

В Великобританию прибыли рекордные 700 нелегальных мигрантов

В Великобританию прибыли рекордные 700 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 12.08.2024

В Великобританию прибыли рекордные 700 нелегальных мигрантов

Более 700 нелегальных мигрантов прибыли накануне в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, это стало рекордным с момента прихода лейбористов к власти... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:44

2024-08-12T14:44

2024-08-12T14:44

великобритания

ла-манш

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742589183_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_7afe8a57029402916e3dbb3dd9e59f1d.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Более 700 нелегальных мигрантов прибыли накануне в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, это стало рекордным с момента прихода лейбористов к власти показателем для одного дня, следует из данных, опубликованных в понедельник британским МВД. "11 августа 2024 года – 703 прибывших мигранта", - говорится в статистике. Абсолютный рекорд ежедневных пересечений границы в 2024 году был зафиксирован 18 июня, когда у власти всё ещё находилась Консервативная партия. Тогда в Британию прибыли около 900 нелегалов. На всеобщих выборах 4 июля победу одержали лейбористы. В общей сложности с начала года в Великобританию прибыли 18 342 мигранта. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает телеканал Sky News. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов. Общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

https://ria.ru/20240729/evropa-1962525776.html

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

великобритания

ла-манш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, ла-манш, в мире