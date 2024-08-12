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В Великобританию прибыли рекордные 700 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 12.08.2024
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14:44 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/velikobritanija-1965718941.html
В Великобританию прибыли рекордные 700 нелегальных мигрантов
В Великобританию прибыли рекордные 700 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 12.08.2024
В Великобританию прибыли рекордные 700 нелегальных мигрантов
Более 700 нелегальных мигрантов прибыли накануне в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, это стало рекордным с момента прихода лейбористов к власти... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:44
2024-08-12T14:44
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Более 700 нелегальных мигрантов прибыли накануне в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, это стало рекордным с момента прихода лейбористов к власти показателем для одного дня, следует из данных, опубликованных в понедельник британским МВД. "11 августа 2024 года – 703 прибывших мигранта", - говорится в статистике. Абсолютный рекорд ежедневных пересечений границы в 2024 году был зафиксирован 18 июня, когда у власти всё ещё находилась Консервативная партия. Тогда в Британию прибыли около 900 нелегалов. На всеобщих выборах 4 июля победу одержали лейбористы. В общей сложности с начала года в Великобританию прибыли 18 342 мигранта. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает телеканал Sky News. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов. Общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
https://ria.ru/20240729/evropa-1962525776.html
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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великобритания, ла-манш, в мире
Великобритания, Ла-Манш, В мире
В Великобританию прибыли рекордные 700 нелегальных мигрантов

В Великобританию за день прибыли более 700 нелегальных мигрантов

© AP Photo / Matt DunhamМигранты, прибывшие в Великобританию из Франции, в порту Довера
Мигранты, прибывшие в Великобританию из Франции, в порту Довера - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Мигранты, прибывшие в Великобританию из Франции, в порту Довера . Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Более 700 нелегальных мигрантов прибыли накануне в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, это стало рекордным с момента прихода лейбористов к власти показателем для одного дня, следует из данных, опубликованных в понедельник британским МВД.
«
"11 августа 2024 года – 703 прибывших мигранта", - говорится в статистике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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29 июля, 08:00
Абсолютный рекорд ежедневных пересечений границы в 2024 году был зафиксирован 18 июня, когда у власти всё ещё находилась Консервативная партия. Тогда в Британию прибыли около 900 нелегалов. На всеобщих выборах 4 июля победу одержали лейбористы.
В общей сложности с начала года в Великобританию прибыли 18 342 мигранта. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает телеканал Sky News.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов. Общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
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