https://ria.ru/20240812/ulan-ude-1965751840.html

В Бурятии открылась выставка шедевров буддийского искусства

В Бурятии открылась выставка шедевров буддийского искусства - РИА Новости, 12.08.2024

В Бурятии открылась выставка шедевров буддийского искусства

Выставка шедевров буддийского бурятского искусства из Государственного Эрмитажа открылась в Улан-Удэ в рамках II Международного буддийского форума, сообщил... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:32

2024-08-12T16:32

2024-08-12T16:32

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улан-удэ

япония

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государственный эрмитаж

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УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Выставка шедевров буддийского бурятского искусства из Государственного Эрмитажа открылась в Улан-Удэ в рамках II Международного буддийского форума, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. "Уважаемые земляки, начинаем работу нашего II Международного буддийского форума с открытия выставки "Шедевры буддийского бурятского искусства из Государственного Эрмитажа". В Музее истории Бурятии экспонируются предметы культуры бурят, бережно сохраненные до наших дней. Впервые в Бурятии представлены дары, поднесенные в разное время царской семье. Скульптуры, алтарные украшения, рисунки представляют собой образцы высокого мастерства и тонкой работы бурятских умельцев XIX века", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что выставка будет работать до 17 ноября, и пригласил посетить Музей истории Бурятии, чтобы вдохновиться шедеврами коллекции Государственного Эрмитажа. II Буддийский форум проходит с 12 по 14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Ожидается, что участие в нем примут делегации из 15 стран, в том числе из Японии, стран Запада, а также Лаоса, Камбоджи, Бутана, Вьетнама, Непала, Шри-Ланки и других. На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (геше Дымбрыл). На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше, чем в прошлом году. На них будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России – главы буддийской сангхи (общины) – учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240419/ukrasheniya-1941149716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, улан-удэ, япония, алексей цыденов, екатерина ii, государственный эрмитаж