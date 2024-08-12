https://ria.ru/20240812/ukrytiya-1965590507.html
В Белгородской области установили 180 защитных укрытий
В Белгородской области установили 180 защитных укрытий - РИА Новости, 12.08.2024
В Белгородской области установили 180 защитных укрытий
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в приграничных районах региона установили 180 укрытий, 20 из них - в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:00
2024-08-12T06:00
2024-08-12T06:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_a25172827748cf676720c4dbba46bf20.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в приграничных районах региона установили 180 укрытий, 20 из них - в Краснояружском районе и 26 - в Белгородском, "где особенно опасно". В начале июля он же сообщал, что в Белгородской области с начала лета установили более 240 модульных защитных конструкций, их продолжат устанавливать в июле и августе в приграничных муниципальных образованиях региона. "Сто восемьдесят защитных укрытий уже установили в приграничных муниципалитетах. Например, 20 - в Краснояружском районе, 26 - в Белгородском районе, там, где особенно опасно", - сказал он на видео. Он также отметил, что в Белгородской области установят еще 312 укрытий.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965589369.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9417c7a918da353491c212be2d57a4ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность, Россия
В Белгородской области установили 180 защитных укрытий
Гладков: в приграничных районах Белгородской области установили 180 укрытий