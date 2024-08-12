https://ria.ru/20240812/ukrytiya-1965590507.html

В Белгородской области установили 180 защитных укрытий

В Белгородской области установили 180 защитных укрытий - РИА Новости, 12.08.2024

В Белгородской области установили 180 защитных укрытий

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в приграничных районах региона установили 180 укрытий, 20 из них - в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T06:00

2024-08-12T06:00

2024-08-12T06:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в приграничных районах региона установили 180 укрытий, 20 из них - в Краснояружском районе и 26 - в Белгородском, "где особенно опасно". В начале июля он же сообщал, что в Белгородской области с начала лета установили более 240 модульных защитных конструкций, их продолжат устанавливать в июле и августе в приграничных муниципальных образованиях региона. "Сто восемьдесят защитных укрытий уже установили в приграничных муниципалитетах. Например, 20 - в Краснояружском районе, 26 - в Белгородском районе, там, где особенно опасно", - сказал он на видео. Он также отметил, что в Белгородской области установят еще 312 укрытий.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965589369.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность, россия