Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области установили 180 защитных укрытий - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/ukrytiya-1965590507.html
В Белгородской области установили 180 защитных укрытий
В Белгородской области установили 180 защитных укрытий - РИА Новости, 12.08.2024
В Белгородской области установили 180 защитных укрытий
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в приграничных районах региона установили 180 укрытий, 20 из них - в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:00
2024-08-12T06:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_a25172827748cf676720c4dbba46bf20.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в приграничных районах региона установили 180 укрытий, 20 из них - в Краснояружском районе и 26 - в Белгородском, "где особенно опасно". В начале июля он же сообщал, что в Белгородской области с начала лета установили более 240 модульных защитных конструкций, их продолжат устанавливать в июле и августе в приграничных муниципальных образованиях региона. "Сто восемьдесят защитных укрытий уже установили в приграничных муниципалитетах. Например, 20 - в Краснояружском районе, 26 - в Белгородском районе, там, где особенно опасно", - сказал он на видео. Он также отметил, что в Белгородской области установят еще 312 укрытий.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965589369.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9417c7a918da353491c212be2d57a4ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность, Россия
В Белгородской области установили 180 защитных укрытий

Гладков: в приграничных районах Белгородской области установили 180 укрытий

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУстановка дополнительных модульных укрытий в Белгороде
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в приграничных районах региона установили 180 укрытий, 20 из них - в Краснояружском районе и 26 - в Белгородском, "где особенно опасно".
В начале июля он же сообщал, что в Белгородской области с начала лета установили более 240 модульных защитных конструкций, их продолжат устанавливать в июле и августе в приграничных муниципальных образованиях региона.
Уничтожение двух ЗРК Бук-М1 ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Британии раскрыли роль Зеленского в приграничном наступлении ВСУ
Вчера, 05:38
"Сто восемьдесят защитных укрытий уже установили в приграничных муниципалитетах. Например, 20 - в Краснояружском районе, 26 - в Белгородском районе, там, где особенно опасно", - сказал он на видео.
Он также отметил, что в Белгородской области установят еще 312 укрытий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала