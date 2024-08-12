https://ria.ru/20240812/ukraina-1965814953.html

В США резко высказались об Украине из-за "глупого" шага против России

В США резко высказались об Украине из-за "глупого" шага против России - РИА Новости, 12.08.2024

В США резко высказались об Украине из-за "глупого" шага против России

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал глупой операцию ВСУ в Курской области. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T22:26

2024-08-12T22:26

2024-08-12T22:26

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

валерий герасимов

украина

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал глупой операцию ВСУ в Курской области."Их решение пойти на Курск, это было довольно глупо", — отметил он.По словам эксперта, нехватка рабочей силы, с которой столкнулась Украина, реальна, и она усугубляется тем фактом, что у них нет того количества оружия, машин и транспортных средств, которое было год назад. Он добавил, что без этого невозможно поддерживать какие-либо операции."Настоящий вопрос в том, есть ли у них ресурсы, рабочая сила и географические позиции, чтобы одержать победу, а у Украины этого нет, она политически мертва", — резюмировал Джонсон.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965807538.html

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965792621.html

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в мире, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), валерий герасимов, украина, россия