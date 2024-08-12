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В США резко высказались об Украине из-за "глупого" шага против России - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965814953.html
В США резко высказались об Украине из-за "глупого" шага против России
В США резко высказались об Украине из-за "глупого" шага против России - РИА Новости, 12.08.2024
В США резко высказались об Украине из-за "глупого" шага против России
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал глупой операцию ВСУ в Курской области. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T22:26
2024-08-12T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
валерий герасимов
украина
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал глупой операцию ВСУ в Курской области."Их решение пойти на Курск, это было довольно глупо", — отметил он.По словам эксперта, нехватка рабочей силы, с которой столкнулась Украина, реальна, и она усугубляется тем фактом, что у них нет того количества оружия, машин и транспортных средств, которое было год назад. Он добавил, что без этого невозможно поддерживать какие-либо операции."Настоящий вопрос в том, есть ли у них ресурсы, рабочая сила и географические позиции, чтобы одержать победу, а у Украины этого нет, она политически мертва", — резюмировал Джонсон.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965807538.html
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965792621.html
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в мире, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), валерий герасимов, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Валерий Герасимов, Украина, Россия
В США резко высказались об Украине из-за "глупого" шага против России

Джонсон: Киев принял глупое решение пойти на Курск при нехватке ресурсов

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал глупой операцию ВСУ в Курской области.
"Их решение пойти на Курск, это было довольно глупо", — отметил он.
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По словам эксперта, нехватка рабочей силы, с которой столкнулась Украина, реальна, и она усугубляется тем фактом, что у них нет того количества оружия, машин и транспортных средств, которое было год назад. Он добавил, что без этого невозможно поддерживать какие-либо операции.
"Настоящий вопрос в том, есть ли у них ресурсы, рабочая сила и географические позиции, чтобы одержать победу, а у Украины этого нет, она политически мертва", — резюмировал Джонсон.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Валерий ГерасимовУкраинаРоссия
 
 
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