https://ria.ru/20240812/ukraina-1965790159.html
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.08.2024
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в 10 областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:46
2024-08-12T18:46
2024-08-12T18:47
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в 10 областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 15.53 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. В 18.27 ее объявили в Винницкой, следом – в Полтавской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Житомирской, Днепропетровской, Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, сумская область, черниговская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Черниговская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще 9 областях Украины объявили воздушную тревогу