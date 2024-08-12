https://ria.ru/20240812/ukraina-1965652522.html

На Украине задержали замглавы Минэнерго за взятку в полмиллиона долларов

На Украине задержали замглавы Минэнерго за взятку в полмиллиона долларов - РИА Новости, 12.08.2024

На Украине задержали замглавы Минэнерго за взятку в полмиллиона долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник в Telegram-канале о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:26

2024-08-12T11:26

2024-08-12T11:26

в мире

украина

киев

донецкая народная республика

служба безопасности украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838566451_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7aaad3e372a165f40968a265b4731da.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник в Telegram-канале о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов. "Служба безопасности и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал его заместитель. В результате комплексных мероприятий заместитель главы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов", - говорится в сообщении СБУ. Имя задержанного не называется. По данным украинского издания "Страна", речь идет об Александре Хейло. Утверждается, что за указанную сумму замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать им в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск). Чиновника и трех его сообщников задержали после передачи части взятки. Задержанных подозревают в нарушении статьи "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899501869.html

https://ria.ru/20231002/vzyatka-1900069900.html

украина

киев

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, донецкая народная республика, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины