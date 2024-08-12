На Украине задержали замглавы Минэнерго за взятку в полмиллиона долларов
СБУ задержала в Киеве замглавы Минэнерго за взятку в 500 тысяч долларов
© Фото : СБУСотрудник СБУ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник в Telegram-канале о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов.
"Служба безопасности и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал его заместитель. В результате комплексных мероприятий заместитель главы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов", - говорится в сообщении СБУ.
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Имя задержанного не называется. По данным украинского издания "Страна", речь идет об Александре Хейло.
Утверждается, что за указанную сумму замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать им в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск). Чиновника и трех его сообщников задержали после передачи части взятки.
Задержанных подозревают в нарушении статьи "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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