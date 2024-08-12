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Услугу по выплате взамен земельного участка в МО сделали электронной - РИА Новости, 12.08.2024
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Новости Подмосковья
 
16:27 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/uchastok-1965754271.html
Услугу по выплате взамен земельного участка в МО сделали электронной
Услугу по выплате взамен земельного участка в МО сделали электронной - РИА Новости, 12.08.2024
Услугу по выплате взамен земельного участка в МО сделали электронной
Многодетные семьи получили возможность оформить услугу на выплату взамен земельного участка в Московской области в онлайн-режиме, сообщил 360.ru. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:27
2024-08-12T16:27
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Многодетные семьи получили возможность оформить услугу на выплату взамен земельного участка в Московской области в онлайн-режиме, сообщил 360.ru.По словам председателя правительства Московской области Людмилы Болатаевой, услуга доступна на региональном портале. Кроме того, теперь семьям не нужно подтверждать статус нуждающихся в жилых помещениях. Сам размер выплаты увеличили до 400 тысяч рублей.Отмечается, что услуга положена многодетным семьям, которые стоят на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков в Московской области.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Услугу по выплате взамен земельного участка в МО сделали электронной

© iStock.com / Leonid EremeychukЗемельный участок
Земельный участок - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© iStock.com / Leonid Eremeychuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Многодетные семьи получили возможность оформить услугу на выплату взамен земельного участка в Московской области в онлайн-режиме, сообщил 360.ru.
По словам председателя правительства Московской области Людмилы Болатаевой, услуга доступна на региональном портале. Кроме того, теперь семьям не нужно подтверждать статус нуждающихся в жилых помещениях. Сам размер выплаты увеличили до 400 тысяч рублей.
Отмечается, что услуга положена многодетным семьям, которые стоят на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков в Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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