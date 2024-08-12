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Услугу по выплате взамен земельного участка в МО сделали электронной

Услугу по выплате взамен земельного участка в МО сделали электронной - РИА Новости, 12.08.2024

Услугу по выплате взамен земельного участка в МО сделали электронной

Многодетные семьи получили возможность оформить услугу на выплату взамен земельного участка в Московской области в онлайн-режиме, сообщил 360.ru. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:27

2024-08-12T16:27

2024-08-12T16:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Многодетные семьи получили возможность оформить услугу на выплату взамен земельного участка в Московской области в онлайн-режиме, сообщил 360.ru.По словам председателя правительства Московской области Людмилы Болатаевой, услуга доступна на региональном портале. Кроме того, теперь семьям не нужно подтверждать статус нуждающихся в жилых помещениях. Сам размер выплаты увеличили до 400 тысяч рублей.Отмечается, что услуга положена многодетным семьям, которые стоят на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков в Московской области.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)