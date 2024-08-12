https://ria.ru/20240812/turtsiya-1965717898.html

Минобороны Турции считает прекращение огня на Украине приоритетом

Минобороны Турции считает прекращение огня на Украине приоритетом - РИА Новости, 12.08.2024

Минобороны Турции считает прекращение огня на Украине приоритетом

Турция придерживается сбалансированного подхода к конфликту на Украине, прекращение огня является приоритетом, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министра... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:40

2024-08-12T14:40

2024-08-12T14:40

специальная военная операция на украине

нато

яшар гюлер

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украина

владимир зеленский

турция

владимир путин

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АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Турция придерживается сбалансированного подхода к конфликту на Украине, прекращение огня является приоритетом, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министра национальной обороны Яшара Гюлера. "Гюлер также сказал, что Турция продолжает придерживаться "сбалансированного и активного подхода" к возможному миру между Россией и Украиной, добавив, что прекращение огня должно быть приоритетом", - сообщило издание. Ранее Владимир Зеленский в интервью французской газете Monde сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос должен решаться народом Украины на референдуме и что это очень сложный вопрос. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. Кроме того, он добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава России упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

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нато, яшар гюлер, россия, украина, владимир зеленский, турция, владимир путин, в мире