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Минобороны Турции считает прекращение огня на Украине приоритетом - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/turtsiya-1965717898.html
Минобороны Турции считает прекращение огня на Украине приоритетом
Минобороны Турции считает прекращение огня на Украине приоритетом - РИА Новости, 12.08.2024
Минобороны Турции считает прекращение огня на Украине приоритетом
Турция придерживается сбалансированного подхода к конфликту на Украине, прекращение огня является приоритетом, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министра... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:40
2024-08-12T14:40
специальная военная операция на украине
нато
яшар гюлер
россия
украина
владимир зеленский
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владимир путин
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АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Турция придерживается сбалансированного подхода к конфликту на Украине, прекращение огня является приоритетом, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министра национальной обороны Яшара Гюлера. "Гюлер также сказал, что Турция продолжает придерживаться "сбалансированного и активного подхода" к возможному миру между Россией и Украиной, добавив, что прекращение огня должно быть приоритетом", - сообщило издание. Ранее Владимир Зеленский в интервью французской газете Monde сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос должен решаться народом Украины на референдуме и что это очень сложный вопрос. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. Кроме того, он добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава России упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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нато, яшар гюлер, россия, украина, владимир зеленский, турция, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Яшар Гюлер, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Турция, Владимир Путин, В мире
Минобороны Турции считает прекращение огня на Украине приоритетом

Гюлер: Турция считает прекращение огня на Украине приоритетом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Турция придерживается сбалансированного подхода к конфликту на Украине, прекращение огня является приоритетом, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министра национальной обороны Яшара Гюлера.
"Гюлер также сказал, что Турция продолжает придерживаться "сбалансированного и активного подхода" к возможному миру между Россией и Украиной, добавив, что прекращение огня должно быть приоритетом", - сообщило издание.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее Владимир Зеленский в интервью французской газете Monde сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос должен решаться народом Украины на референдуме и что это очень сложный вопрос.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. Кроме того, он добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава России упомянул и отмену санкций против РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опасная игра: Киев начал думать, прежде чем говорить
9 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОЯшар ГюлерРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийТурцияВладимир ПутинВ мире
 
 
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