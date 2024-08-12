https://ria.ru/20240812/turtsiya-1965623500.html

В Турции рассказали, как США пытаются повлиять на местные СМИ

В Турции рассказали, как США пытаются повлиять на местные СМИ - РИА Новости, 12.08.2024

В Турции рассказали, как США пытаются повлиять на местные СМИ

США пытаются оказать влияние на турецкие СМИ, заявляя о готовности выделить финансовые пакеты "на их развитие", пишет в понедельник газета Aydınlık со ссылкой... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:53

2024-08-12T09:53

2024-08-12T09:53

в мире

сша

чанаккале (провинция)

стамбул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898643555_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_f5ddccada3f4082a401a12ce12a6e5f3.jpg

АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. США пытаются оказать влияние на турецкие СМИ, заявляя о готовности выделить финансовые пакеты "на их развитие", пишет в понедельник газета Aydınlık со ссылкой на источники. "Согласно информации, полученной Aydınlık, американский дипломат заявил, что они хотят поддержать местную прессу и что готовы пакеты поддержки на сумму не менее 15-20 тысяч долларов. С помощью таких "пакетов" США подкладывают динамит под национальные государства. Наше издание следит за развитием событий", - пишет газета. По сведениям издания, Элисон Браун, пресс-атташе генерального консульства США в Стамбуле, буквально "осаждает" местные СМИ. "Шестого августа Браун встретилась с генеральным директором Dardanel Media Бураком Гезеном в Чанаккале. Она посетила студии Ton TV и Radio Ton. Затем она посетила Хафизе Акынчи, президента Ассоциации журналистов Чанаккале, и попросила предоставить информацию о деятельности ассоциации. Она сказала, что может помочь в реализации проектов по обучению представителей прессы. В тот же день она также посетила Исмета Акынчи, председателя совета директоров компании Boğaz Medya", - отмечает издание. Также газете стало известно, что американский дипломат получила информацию об организации местных СМИ и заявила о готовности к совместным проектам.

https://ria.ru/20230919/smi-1897129023.html

https://ria.ru/20240617/turtsiya-1953312579.html

сша

чанаккале (провинция)

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, чанаккале (провинция), стамбул