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В Турции рассказали, как США пытаются повлиять на местные СМИ - РИА Новости, 12.08.2024
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09:53 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/turtsiya-1965623500.html
В Турции рассказали, как США пытаются повлиять на местные СМИ
В Турции рассказали, как США пытаются повлиять на местные СМИ - РИА Новости, 12.08.2024
В Турции рассказали, как США пытаются повлиять на местные СМИ
США пытаются оказать влияние на турецкие СМИ, заявляя о готовности выделить финансовые пакеты "на их развитие", пишет в понедельник газета Aydınlık со ссылкой... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T09:53
2024-08-12T09:53
в мире
сша
чанаккале (провинция)
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АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. США пытаются оказать влияние на турецкие СМИ, заявляя о готовности выделить финансовые пакеты "на их развитие", пишет в понедельник газета Aydınlık со ссылкой на источники. "Согласно информации, полученной Aydınlık, американский дипломат заявил, что они хотят поддержать местную прессу и что готовы пакеты поддержки на сумму не менее 15-20 тысяч долларов. С помощью таких "пакетов" США подкладывают динамит под национальные государства. Наше издание следит за развитием событий", - пишет газета. По сведениям издания, Элисон Браун, пресс-атташе генерального консульства США в Стамбуле, буквально "осаждает" местные СМИ. "Шестого августа Браун встретилась с генеральным директором Dardanel Media Бураком Гезеном в Чанаккале. Она посетила студии Ton TV и Radio Ton. Затем она посетила Хафизе Акынчи, президента Ассоциации журналистов Чанаккале, и попросила предоставить информацию о деятельности ассоциации. Она сказала, что может помочь в реализации проектов по обучению представителей прессы. В тот же день она также посетила Исмета Акынчи, председателя совета директоров компании Boğaz Medya", - отмечает издание. Также газете стало известно, что американский дипломат получила информацию об организации местных СМИ и заявила о готовности к совместным проектам.
https://ria.ru/20230919/smi-1897129023.html
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в мире, сша, чанаккале (провинция), стамбул
В мире, США, Чанаккале (провинция), Стамбул
В Турции рассказали, как США пытаются повлиять на местные СМИ

Aydnlk: США хотят повлиять на турецкие СМИ через финансирование и общие проекты

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. США пытаются оказать влияние на турецкие СМИ, заявляя о готовности выделить финансовые пакеты "на их развитие", пишет в понедельник газета Aydınlık со ссылкой на источники.
"Согласно информации, полученной Aydınlık, американский дипломат заявил, что они хотят поддержать местную прессу и что готовы пакеты поддержки на сумму не менее 15-20 тысяч долларов. С помощью таких "пакетов" США подкладывают динамит под национальные государства. Наше издание следит за развитием событий", - пишет газета.
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По сведениям издания, Элисон Браун, пресс-атташе генерального консульства США в Стамбуле, буквально "осаждает" местные СМИ.
"Шестого августа Браун встретилась с генеральным директором Dardanel Media Бураком Гезеном в Чанаккале. Она посетила студии Ton TV и Radio Ton. Затем она посетила Хафизе Акынчи, президента Ассоциации журналистов Чанаккале, и попросила предоставить информацию о деятельности ассоциации. Она сказала, что может помочь в реализации проектов по обучению представителей прессы. В тот же день она также посетила Исмета Акынчи, председателя совета директоров компании Boğaz Medya", - отмечает издание.
Также газете стало известно, что американский дипломат получила информацию об организации местных СМИ и заявила о готовности к совместным проектам.
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