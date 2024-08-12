https://ria.ru/20240812/turtsija-1965686895.html

В Турции назвали условия вывода войск из Сирии

В Турции назвали условия вывода войск из Сирии - РИА Новости, 12.08.2024

В Турции назвали условия вывода войск из Сирии

Министр обороны Турции Яшар Гюлер увязал возможность вывода турецких войск из Сирии с принятием новой конституции этой страны и обеспечением безопасности общей... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:10

2024-08-12T13:10

2024-08-12T13:28

сирия

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башар асад

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Турции Яшар Гюлер увязал возможность вывода турецких войск из Сирии с принятием новой конституции этой страны и обеспечением безопасности общей границы. "Мы готовы оказать всю возможную поддержку для принятия всеобъемлющей конституции, проведения свободных выборов, создания всеобъемлющей атмосферы нормализации и безопасности, и только когда это будет сделано и безопасность нашей границы будет полностью обеспечена, мы сделаем всё необходимое в рамках взаимной координации", - заявил министр в письменном интервью агентству Рейтер, отвечая на вопрос о возможности вывода турецких войск из Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. Летом текущего года активизировался курс на нормализацию отношений двух стран. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года. Сам Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о готовности Москвы организовать встречу президентов Турции и Сирии, однако, по его словам, для этого требуется серьезная подготовка.

https://ria.ru/20240809/siriya-1965158843.html

https://ria.ru/20240723/rossija-1961427668.html

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сирия, турция, башар асад, реджеп тайип эрдоган, в мире