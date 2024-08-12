Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье подросток получил травму при ударе током на ж/д станции - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/travma-1965760568.html
В Приамурье подросток получил травму при ударе током на ж/д станции
В Приамурье подросток получил травму при ударе током на ж/д станции - РИА Новости, 12.08.2024
В Приамурье подросток получил травму при ударе током на ж/д станции
Подросток получил тяжелую электротравму, забравшись на цистерну грузового поезда на железнодорожной станции Уруша, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:45
2024-08-12T16:45
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг – РИА Новости. Подросток получил тяжелую электротравму, забравшись на цистерну грузового поезда на железнодорожной станции Уруша, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура. "Двенадцатого августа в ночное время на станции Ушумун Забайкальской железной дороги несовершеннолетний, 2008 года рождения, поднялся на цистерну грузового поезда, вследствие чего был травмирован электрическим током контактной сети и с высоты упал в колею пути. Пострадавший с тяжкими травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", уточняется в тексте. Сковородинская транспортная прокуратура проводит проверку.
https://ria.ru/20240802/priamurja-1963581886.html
https://ria.ru/20240729/gibel-1962594013.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приамурье подросток получил травму при ударе током на ж/д станции

В Приамурье подросток получил травму от тока контактной сети на ж/д станции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг – РИА Новости. Подросток получил тяжелую электротравму, забравшись на цистерну грузового поезда на железнодорожной станции Уруша, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура.
"Двенадцатого августа в ночное время на станции Ушумун Забайкальской железной дороги несовершеннолетний, 2008 года рождения, поднялся на цистерну грузового поезда, вследствие чего был травмирован электрическим током контактной сети и с высоты упал в колею пути. Пострадавший с тяжкими травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В Приамурье тракторист погиб от удара током, задев провода ЛЭП
2 августа, 03:35
Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", уточняется в тексте.
Сковородинская транспортная прокуратура проводит проверку.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Красноярском крае подросток погиб от удара током
29 июля, 05:54
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала