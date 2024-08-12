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В Приамурье подросток получил травму при ударе током на ж/д станции
В Приамурье подросток получил травму при ударе током на ж/д станции - РИА Новости, 12.08.2024
В Приамурье подросток получил травму при ударе током на ж/д станции
Подросток получил тяжелую электротравму, забравшись на цистерну грузового поезда на железнодорожной станции Уруша, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:45
2024-08-12T16:45
2024-08-12T16:45
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг – РИА Новости. Подросток получил тяжелую электротравму, забравшись на цистерну грузового поезда на железнодорожной станции Уруша, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура. "Двенадцатого августа в ночное время на станции Ушумун Забайкальской железной дороги несовершеннолетний, 2008 года рождения, поднялся на цистерну грузового поезда, вследствие чего был травмирован электрическим током контактной сети и с высоты упал в колею пути. Пострадавший с тяжкими травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", уточняется в тексте. Сковородинская транспортная прокуратура проводит проверку.
https://ria.ru/20240802/priamurja-1963581886.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приамурье подросток получил травму при ударе током на ж/д станции
В Приамурье подросток получил травму от тока контактной сети на ж/д станции