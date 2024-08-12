https://ria.ru/20240812/travma-1965760568.html

В Приамурье подросток получил травму при ударе током на ж/д станции

В Приамурье подросток получил травму при ударе током на ж/д станции - РИА Новости, 12.08.2024

В Приамурье подросток получил травму при ударе током на ж/д станции

Подросток получил тяжелую электротравму, забравшись на цистерну грузового поезда на железнодорожной станции Уруша, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:45

2024-08-12T16:45

2024-08-12T16:45

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг – РИА Новости. Подросток получил тяжелую электротравму, забравшись на цистерну грузового поезда на железнодорожной станции Уруша, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура. "Двенадцатого августа в ночное время на станции Ушумун Забайкальской железной дороги несовершеннолетний, 2008 года рождения, поднялся на цистерну грузового поезда, вследствие чего был травмирован электрическим током контактной сети и с высоты упал в колею пути. Пострадавший с тяжкими травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", уточняется в тексте. Сковородинская транспортная прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20240802/priamurja-1963581886.html

https://ria.ru/20240729/gibel-1962594013.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)