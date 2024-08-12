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Трамп может заручиться поддержкой рекордного числа евреев, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2024
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13:23 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/tramp-1965688578.html
Трамп может заручиться поддержкой рекордного числа евреев, пишут СМИ
Трамп может заручиться поддержкой рекордного числа евреев, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2024
Трамп может заручиться поддержкой рекордного числа евреев, пишут СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп может заручиться поддержкой рекордного числа американских евреев на президентских выборах в стране, сообщает газета New York... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:23
2024-08-12T13:23
в мире
сша
пенсильвания
мичиган
дональд трамп
джо байден
биньямин нетаньяху
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп может заручиться поддержкой рекордного числа американских евреев на президентских выборах в стране, сообщает газета New York Post со ссылкой на специалиста по опросам общественного мнения из предвыборного штаба республиканцев Джона Маклафлина. "У президента Трампа есть шанс получить самую крупную долю еврейских голосов за все время", - заявил Маклафлин в интервью газете. Как отмечает New York Post со ссылкой на источники в штабе Трампа и некоторых политиков, рост поддержки Республиканской партии среди евреев связан с "отвращением избирателей из-за растущего антисемитизма и враждебного настроя крайне левых демократов по отношению к Израилю". По данным газеты, около 70% евреев традиционно голосуют за Демократическую партию, в то время как республиканцы получают не более 30% голосов. Однако в этом году, по мнению Маклафлина, поддержка Трампа среди евреев возрастет, в частности, в таких колеблющихся штатах, как Пенсильвания, Мичиган, Невада, Аризона и Джорджия, а также в тех районах Нью-Йорка, где проживают крупнейшие в стране еврейские общины. Как пишет New York Post, даже небольшой сдвиг в распределении голосов может повлиять на комиссию выборщиков и изменить результаты президентской гонки. Так, в 2020 году действующий президент США Джо Байден набрал в обозначенных выше штатах примерно на 3% голосов больше, чем Трамп. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Трамп встретились 26 июля в поместье экс-президента, расположенном в Мар-а-Лаго (штат Флорида). В ходе состоявшихся дискуссий израильский премьер, как отмечается, поблагодарил Трампа за ряд мер, принятых им в годы республиканской администрации, включая перевод посольства США в Иерусалим, выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также борьбу с антисемитизмом как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. СМИ спекулируют о том, что Харрис, став новым кандидатом в президенты от демократов вместо Байдена, возможно, изменит позицию США по Газе в связи с тем, что политика Байдена вызвала раскол внутри демократической партии. Бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил 24 июля, что Харрис якобы пытается дистанцироваться от Нетаньяху. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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в мире, сша, пенсильвания, мичиган, дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Мичиган, Дональд Трамп, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Выборы президента США — 2024
Трамп может заручиться поддержкой рекордного числа евреев, пишут СМИ

NYP: Трамп может заручиться поддержкой рекордного числа евреев на выборах в США

© AP Photo / Rick BowmerКандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп после выступления на предвыборном митинге в штате Монтана
Кандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп после выступления на предвыборном митинге в штате Монтана - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Rick Bowmer
Кандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп после выступления на предвыборном митинге в штате Монтана
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп может заручиться поддержкой рекордного числа американских евреев на президентских выборах в стране, сообщает газета New York Post со ссылкой на специалиста по опросам общественного мнения из предвыборного штаба республиканцев Джона Маклафлина.
"У президента Трампа есть шанс получить самую крупную долю еврейских голосов за все время", - заявил Маклафлин в интервью газете.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Опрос: в США в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис
11 августа, 18:15
Как отмечает New York Post со ссылкой на источники в штабе Трампа и некоторых политиков, рост поддержки Республиканской партии среди евреев связан с "отвращением избирателей из-за растущего антисемитизма и враждебного настроя крайне левых демократов по отношению к Израилю".
По данным газеты, около 70% евреев традиционно голосуют за Демократическую партию, в то время как республиканцы получают не более 30% голосов. Однако в этом году, по мнению Маклафлина, поддержка Трампа среди евреев возрастет, в частности, в таких колеблющихся штатах, как Пенсильвания, Мичиган, Невада, Аризона и Джорджия, а также в тех районах Нью-Йорка, где проживают крупнейшие в стране еврейские общины.
Как пишет New York Post, даже небольшой сдвиг в распределении голосов может повлиять на комиссию выборщиков и изменить результаты президентской гонки. Так, в 2020 году действующий президент США Джо Байден набрал в обозначенных выше штатах примерно на 3% голосов больше, чем Трамп.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Трамп встретились 26 июля в поместье экс-президента, расположенном в Мар-а-Лаго (штат Флорида). В ходе состоявшихся дискуссий израильский премьер, как отмечается, поблагодарил Трампа за ряд мер, принятых им в годы республиканской администрации, включая перевод посольства США в Иерусалим, выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также борьбу с антисемитизмом как в Соединенных Штатах, так и за рубежом.
СМИ спекулируют о том, что Харрис, став новым кандидатом в президенты от демократов вместо Байдена, возможно, изменит позицию США по Газе в связи с тем, что политика Байдена вызвала раскол внутри демократической партии. Бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил 24 июля, что Харрис якобы пытается дистанцироваться от Нетаньяху.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди населения в США
9 августа, 02:58
 
В миреСШАПенсильванияМичиганДональд ТрампДжо БайденБиньямин НетаньяхуВыборы президента США — 2024
 
 
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