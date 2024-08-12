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Тайвань планирует разработать гиперзвуковое оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2024
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04:59 12.08.2024 (обновлено: 05:25 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/tayvan-1965587449.html
Тайвань планирует разработать гиперзвуковое оружие, пишут СМИ
Тайвань планирует разработать гиперзвуковое оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2024
Тайвань планирует разработать гиперзвуковое оружие, пишут СМИ
Министерство обороны Тайваня планирует разработать гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, технологию, связанную с гиперзвуковым вооружением,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T04:59
2024-08-12T05:25
в мире
технологии
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Министерство обороны Тайваня планирует разработать гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, технологию, связанную с гиперзвуковым вооружением, сообщила газета Taipei Times со ссылкой на ведомство. Как пишет газета, программа по созданию такого двигателя свидетельствует о том, что вооруженные силы, вероятно, планируют обрести гиперзвуковое оружие большой дальности, "способное сдерживать Китай". Сообщается, что курировать разработки будет Чжуншаньский институт науки и технологии (NCSIST). Программу планируется реализовать в течение трех лет. Чжуншаньский институт науки и технологии (NCSIST) ранее входил в структуру Бюро вооружений министерства обороны Тайваня, которое активно занимается разработкой, производством, поддержкой и обслуживанием различных систем вооружений и технологиями двойного назначения. В 2014 году институт стал административной корпорацией, которая подчиняется непосредственно правительству острова, и на данный момент он является одним из двух главных оборонных подрядчиков Тайваня. NCSIST занимается разработкой, производством и продажей оборонных технологий и оружия, а также отвечает за международное сотрудничество в области технологий и обмена информацией. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240810/tajvan-1965332536.html
https://ria.ru/20240730/tayvan-1962849951.html
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в мире, технологии, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси
В мире, Технологии, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси
Тайвань планирует разработать гиперзвуковое оружие, пишут СМИ

Taipei Times: Минобороны Тайваня планирует создать гиперзвуковой двигатель

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Министерство обороны Тайваня планирует разработать гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, технологию, связанную с гиперзвуковым вооружением, сообщила газета Taipei Times со ссылкой на ведомство.
Как пишет газета, программа по созданию такого двигателя свидетельствует о том, что вооруженные силы, вероятно, планируют обрести гиперзвуковое оружие большой дальности, "способное сдерживать Китай".
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Сообщается, что курировать разработки будет Чжуншаньский институт науки и технологии (NCSIST). Программу планируется реализовать в течение трех лет.
Чжуншаньский институт науки и технологии (NCSIST) ранее входил в структуру Бюро вооружений министерства обороны Тайваня, которое активно занимается разработкой, производством, поддержкой и обслуживанием различных систем вооружений и технологиями двойного назначения. В 2014 году институт стал административной корпорацией, которая подчиняется непосредственно правительству острова, и на данный момент он является одним из двух главных оборонных подрядчиков Тайваня. NCSIST занимается разработкой, производством и продажей оборонных технологий и оружия, а также отвечает за международное сотрудничество в области технологий и обмена информацией.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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