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Таубер запретили покидать Молдавию - РИА Новости, 12.08.2024
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20:22 12.08.2024 (обновлено: 20:52 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/tauber-1965803653.html
Таубер запретили покидать Молдавию
Таубер запретили покидать Молдавию - РИА Новости, 12.08.2024
Таубер запретили покидать Молдавию
Одному из лидеров оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Марине Таубер запрещен покидать республику в течение 60 дней, такое решение вынес в понедельник... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:22
2024-08-12T20:52
молдавия
в мире
марина таубер
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 12 авг – РИА Новости. Одному из лидеров оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Марине Таубер запрещен покидать республику в течение 60 дней, такое решение вынес в понедельник районный суд Кишинева.Ранее Таубер заявила журналистам, что была в срочном порядке вызвана в суд, хотя очередное заседание по ее делу должно было пройти в середине сентября."Рассматривая доводы стороны обвинения, суд выносит решение о запрете депутату Таубер покидать страну в течение 60 суток", - говорится в вердикте суда Буюкан.Таубер рассказала на выходе из зала суда, что прокуроры подали запрос об ограничении ее передвижения на основании публикации в Telegram-канале."Происходящее напоминает полный абсурд! Прокурор Антикоррупционной прокуратуры показал полный непрофессионализм. Запрос в суд был подан из-за публикации в Telegram-канале NDEX, который добавил к моей цитате домыслы, фантазии, что депутат Таубер, - то есть я, - покидает страну на неопределенный период времени. "Я заявляла до, и заявляю сейчас – не собираюсь покидать страну, а продолжу борьбу вместе с блоком "Победа", - сказала депутат.Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240812/vybory-1965750983.html
https://ria.ru/20240811/sandu-1965515353.html
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молдавия, в мире, марина таубер, илан шор, майя санду
Молдавия, В мире, Марина Таубер, Илан Шор, Майя Санду
Таубер запретили покидать Молдавию

Суд в Молдавии запретил лидеру блока "Победа" Таубер покидать страну на 60 дней

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 авг – РИА Новости. Одному из лидеров оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Марине Таубер запрещен покидать республику в течение 60 дней, такое решение вынес в понедельник районный суд Кишинева.
Ранее Таубер заявила журналистам, что была в срочном порядке вызвана в суд, хотя очередное заседание по ее делу должно было пройти в середине сентября.
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"Рассматривая доводы стороны обвинения, суд выносит решение о запрете депутату Таубер покидать страну в течение 60 суток", - говорится в вердикте суда Буюкан.
Таубер рассказала на выходе из зала суда, что прокуроры подали запрос об ограничении ее передвижения на основании публикации в Telegram-канале.
"Происходящее напоминает полный абсурд! Прокурор Антикоррупционной прокуратуры показал полный непрофессионализм. Запрос в суд был подан из-за публикации в Telegram-канале NDEX, который добавил к моей цитате домыслы, фантазии, что депутат Таубер, - то есть я, - покидает страну на неопределенный период времени. "Я заявляла до, и заявляю сейчас – не собираюсь покидать страну, а продолжу борьбу вместе с блоком "Победа", - сказала депутат.
Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
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Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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