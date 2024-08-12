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Таубер заявила о возможном запрете на выезд из Молдавии - РИА Новости, 12.08.2024
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16:32 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/tauber-1965755839.html
Таубер заявила о возможном запрете на выезд из Молдавии
Таубер заявила о возможном запрете на выезд из Молдавии - РИА Новости, 12.08.2024
Таубер заявила о возможном запрете на выезд из Молдавии
Один из лидеров оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Марина Таубер сообщила журналистам в понедельник, что внезапно вызвана в районный суд Кишинева,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:32
2024-08-12T16:32
в мире
молдавия
марина таубер
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 12 авг – РИА Новости. Один из лидеров оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Марина Таубер сообщила журналистам в понедельник, что внезапно вызвана в районный суд Кишинева, где ей может быть внесен запрет на выезд из страны.Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика."Внезапно на сегодня внезапно было назначено заседание суда, на котором прокуроры хотят применить новую меру пресечения - запретить мне выезжать из Молдавии на 60 дней. Это по меньшей степени очень странно до 16 сентября не должно было быть никаких заседаний суда. Адвокат просил перенести это заседание хотя бы на завтра, чтобы мы смогли ознакомиться со всеми документами и подготовить позицию. Суд отклонил это ходатайство", - сказала Таубер журналистам у входа в суда.Политик сообщила, что сегодня у нее была запланирована поездка в Россию, чего она не скрывала, но теперь вынуждена ее отменить."Это делается для того, чтобы издеваться надо мной, над моими близкими, над нашей командой, чтобы мешать моей политической деятельности. Президент Санду очень боится Илана Шора, меня и нашу команду", - сказала Таубер.Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240812/vybory-1965750983.html
https://ria.ru/20240811/sandu-1965515353.html
https://ria.ru/20240811/moldavija-1965508757.html
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в мире, молдавия, марина таубер, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Илан Шор, Майя Санду
Таубер заявила о возможном запрете на выезд из Молдавии

Таубер заявила о возможном запрете на выезд из Молдавии, ее вызвали в суд

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 авг – РИА Новости. Один из лидеров оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Марина Таубер сообщила журналистам в понедельник, что внезапно вызвана в районный суд Кишинева, где ей может быть внесен запрет на выезд из страны.
Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
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"Внезапно на сегодня внезапно было назначено заседание суда, на котором прокуроры хотят применить новую меру пресечения - запретить мне выезжать из Молдавии на 60 дней. Это по меньшей степени очень странно до 16 сентября не должно было быть никаких заседаний суда. Адвокат просил перенести это заседание хотя бы на завтра, чтобы мы смогли ознакомиться со всеми документами и подготовить позицию. Суд отклонил это ходатайство", - сказала Таубер журналистам у входа в суда.
Политик сообщила, что сегодня у нее была запланирована поездка в Россию, чего она не скрывала, но теперь вынуждена ее отменить.
"Это делается для того, чтобы издеваться надо мной, над моими близкими, над нашей командой, чтобы мешать моей политической деятельности. Президент Санду очень боится Илана Шора, меня и нашу команду", - сказала Таубер.
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Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияМарина ТауберИлан ШорМайя Санду
 
 
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