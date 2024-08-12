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Танкисты группировки "Север" уничтожают противника в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
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05:13 12.08.2024 (обновлено: 08:27 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/tanki-1965588572.html
Танкисты группировки "Север" уничтожают противника в Курской области
Танкисты группировки "Север" уничтожают противника в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Танкисты группировки "Север" уничтожают противника в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков группировки войск "Север" по нанесению огневого поражения боевой технике и живой силе ВСУ в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T05:13
2024-08-12T08:27
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков группировки войск "Север" по нанесению огневого поражения боевой технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Экипажи танков группировки войск "Север" после занятия огневых позиций на танкоопасных направлениях продолжают уничтожать мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе Курской области, следует из показанных кадров МО. На кадрах - танкисты замаскировали боевые машины и заняли огневые позиции. Каждая такая точка позволяет экипажам оперативно выехать на уничтожение мобильных бронированных групп ВСУ. Экипажи танков в ходе боевой работы ведут огонь по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях, это позволяет оставаться незамеченными. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Отстрелявшись, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе. На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту. Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалеку.
https://ria.ru/20240811/kursk-1965558334.html
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Боевая работа танкистов в приграничном районе Курской области
Работа танкистов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. Кадры публикует Минобороны.
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безопасность, технологии, курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Танкисты группировки "Север" уничтожают противника в Курской области

МО: танки группировки "Север" продолжают уничтожать группы ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков группировки войск "Север" по нанесению огневого поражения боевой технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области.
Экипажи танков группировки войск "Север" после занятия огневых позиций на танкоопасных направлениях продолжают уничтожать мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе Курской области, следует из показанных кадров МО.
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На кадрах - танкисты замаскировали боевые машины и заняли огневые позиции. Каждая такая точка позволяет экипажам оперативно выехать на уничтожение мобильных бронированных групп ВСУ.
Экипажи танков в ходе боевой работы ведут огонь по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях, это позволяет оставаться незамеченными.
Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Отстрелявшись, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе. На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту. Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалеку.
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