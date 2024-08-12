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Судостроение США находится в худшем состоянии за 25 лет, сообщил эксперт - РИА Новости, 12.08.2024
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11:51 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/sudostroenie-1965662571.html
Судостроение США находится в худшем состоянии за 25 лет, сообщил эксперт
Судостроение США находится в худшем состоянии за 25 лет, сообщил эксперт - РИА Новости, 12.08.2024
Судостроение США находится в худшем состоянии за 25 лет, сообщил эксперт
Американское судостроение для нужд флота испытывает серьезную нехватку кадров и находится в худшем состоянии за 25 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:51
2024-08-12T11:51
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Американское судостроение для нужд флота испытывает серьезную нехватку кадров и находится в худшем состоянии за 25 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на аналитика бюджетного управления конгресса США Эрика Лабса. "Кораблестроение ВМС находится в ужасном состоянии – худшем за четверть века", - пишет издание. По мнению Лабса, выход из сложившейся ситуации не будет легким для ВМС США, поскольку ситуация усугублялась долгие годы. Как отмечает издание, судостроительная отрасль испытывает нехватку рабочей силы, что приводит к задержкам в производстве и обслуживании военных кораблей. Кроме того, руководство американских ВМС в последний момент часто меняет согласованную конструкцию кораблей, из-за чего происходит перерасход денежных средств. В марте Defense News сообщало, что военно-морские силы США приняли решение отсрочить реализацию планов по созданию новейшей ударной подводной лодки до 40-х годов из-за ограниченного бюджета и необходимости финансирования текущих и ближнесрочных операций. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что США сокращают ключевой заказ на подводные лодки на 2025 год. В 2025 финансовом году министерство обороны США закажет только одну атомную подводную лодку класса "Вирджиния", что меньше, чем в последние годы, когда заказывали две атомные подводные лодки в год.
https://ria.ru/20240203/ssha-1925192879.html
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Судостроение США находится в худшем состоянии за 25 лет, сообщил эксперт

Эксперт Лабса: судостроение США находится в худшем состоянии за 25 лет

© Фото : U.S. Navy / Michael H. LehmanЭскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан
Эскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : U.S. Navy / Michael H. Lehman
Эскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Американское судостроение для нужд флота испытывает серьезную нехватку кадров и находится в худшем состоянии за 25 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на аналитика бюджетного управления конгресса США Эрика Лабса.
«
"Кораблестроение ВМС находится в ужасном состоянии – худшем за четверть века", - пишет издание.
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По мнению Лабса, выход из сложившейся ситуации не будет легким для ВМС США, поскольку ситуация усугублялась долгие годы.
Как отмечает издание, судостроительная отрасль испытывает нехватку рабочей силы, что приводит к задержкам в производстве и обслуживании военных кораблей. Кроме того, руководство американских ВМС в последний момент часто меняет согласованную конструкцию кораблей, из-за чего происходит перерасход денежных средств.
В марте Defense News сообщало, что военно-морские силы США приняли решение отсрочить реализацию планов по созданию новейшей ударной подводной лодки до 40-х годов из-за ограниченного бюджета и необходимости финансирования текущих и ближнесрочных операций.
Ранее зарубежные СМИ сообщили, что США сокращают ключевой заказ на подводные лодки на 2025 год. В 2025 финансовом году министерство обороны США закажет только одну атомную подводную лодку класса "Вирджиния", что меньше, чем в последние годы, когда заказывали две атомные подводные лодки в год.
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